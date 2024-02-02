Hafize Gaye Erkan'ın İstifasından Sonra İlk Tahminler Ne Yöndeydi, Ne Oldu?

Son zamanlarda özellikle babasıyla ilgili iddialarla gündeme gelen Erkan, geçtiğimiz saatlerde 'Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.' açıklamasını yaparak istifasını duyurdu.