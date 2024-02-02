Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Hafize Gaye Erkan'ın İstifasından Sonra İlk Tahminler Ne Yöndeydi, Ne Oldu?

Hafize Gaye Erkan'ın İstifasından Sonra İlk Tahminler Ne Yöndeydi, Ne Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 23:49

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. İstifasını sosyal medyada duyuran Erkan, herkesi şaşırtırken ekonomistler ve gazetecilerden de ilk tahminler geldi. 

Peki yeni TCMB Başkanı'nın kim olması bekleniyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını talep ettiğini duyurdu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını talep ettiğini duyurdu.

Bir süredir ailesi hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme gelen Erkan'ın geleceği merak konusu olmuştu. 

Erkan, 2 Şubat 2024 akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

2023 yılının Haziran ayında göreve gelen Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin 93 yıllık tarihinde ilk kadın Başkan olmuştu.

2023 yılının Haziran ayında göreve gelen Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin 93 yıllık tarihinde ilk kadın Başkan olmuştu.

Son zamanlarda özellikle babasıyla ilgili iddialarla gündeme gelen Erkan, geçtiğimiz saatlerde 'Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.' açıklamasını yaparak istifasını duyurdu.

İstifasının detayları için;

Erkan'ın istifası ise ekonomistler tarafından şu şekilde yorumlandı;

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından kimin başkan olacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından kimin başkan olacağı ise büyük bir merak konusu oldu.
twitter.com

Ünlü gazeteciler, konuya ilişkin ilk görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü gazeteciler, konuya ilişkin ilk görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?