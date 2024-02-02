Hafize Gaye Erkan'ın İstifasından Sonra İlk Tahminler Ne Yöndeydi, Ne Oldu?
Hafize Gaye Erkan'ın İstifasından Sonra İlk Tahminler Ne Yöndeydi, Ne Oldu?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. İstifasını sosyal medyada duyuran Erkan, herkesi şaşırtırken ekonomistler ve gazetecilerden de ilk tahminler geldi.
Peki yeni TCMB Başkanı'nın kim olması bekleniyor?
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını talep ettiğini duyurdu.
2023 yılının Haziran ayında göreve gelen Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin 93 yıllık tarihinde ilk kadın Başkan olmuştu.
Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından kimin başkan olacağı ise büyük bir merak konusu oldu.
Ünlü gazeteciler, konuya ilişkin ilk görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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