İstifa Etmişti: Hafize Gaye Erkan, İki Yıl Maaş Almaya Devam Edecek
İstifa Etmişti: Hafize Gaye Erkan, İki Yıl Maaş Almaya Devam Edecek
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da açıkladı. İstifa sonrası peş peşe açıklamalar gelirken, Hafize Gaye Erkan'ın, iki yıl içerisinde başka bir kamu kurumuna atanmaz ya da iş bulmazsa maaş almaya devam edeceği iddia edildi.
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Ailesi ve kendisi hakkında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurdu.
Erkan açıklamasında "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Erkan istifa etmesine rağmen iki yıl boyunca maaş almaya devam edebilir. 2023 yılının mayıs ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, kamu kuruluşunda çalışan bir kişi görevinden ayrıldığı takdirde iki yıl boyunca maaş almaya devam edebiliyor. Bunun koşulu ise başka bir kamu kurumunda ya da özel bir işte çalışmaya başlamamak.
İşte o kararname:
Hafize Gaye Erkan'ın maaş alacak iddiasının doğru olmadığını sosyal medya hesabından dile getiren Cemil Cahit Saraçoğlu bir paylaşımda bulundu.
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İşte o paylaşım:
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