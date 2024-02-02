İstifa Etmişti: Hafize Gaye Erkan, İki Yıl Maaş Almaya Devam Edecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da açıkladı. İstifa sonrası peş peşe açıklamalar gelirken, Hafize Gaye Erkan'ın, iki yıl içerisinde başka bir kamu kurumuna atanmaz ya da iş bulmazsa maaş almaya devam edeceği iddia edildi.