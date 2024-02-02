Gaye Erkan İstifa Etti! Cumhurbaşkanlığı’ndan Takdir Geldi
Gaye Erkan İstifa Etti! Cumhurbaşkanlığı’ndan Takdir Geldi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür etmekle yetindi.
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Ailesi ve kendisi hakkında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
“Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.”
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