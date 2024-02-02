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Hafize Gaye Erkan'ın Sürpriz İstifasıyla Boşalan Merkez Bankası Başkan Koltuğuna Oturacak İsim Açıklandı!

Hafize Gaye Erkan'ın Sürpriz İstifasıyla Boşalan Merkez Bankası Başkan Koltuğuna Oturacak İsim Açıklandı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.02.2024 - 00:05 Son Güncelleme: 03.02.2024 - 00:14

Merkez Bankası'nda ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan, sürpriz bir şekilde Twitter'da istifasını duyurmuştu. Yerine gelecek isimler havada uçuşurken, belirsizlik sona erdi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Resmi Gazete'de açıklandı.

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Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, "beklenen" istifasını "sürpriz" bir şekilde açıkladı.

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, "beklenen" istifasını "sürpriz" bir şekilde açıkladı.

9 Haziran 2023'te Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, faiz artışlarıyla gündemdeydi. ABD'deki finans geçmişiyle bankacılık tarafındaki tecrübeleriyle izlenen Erkan, ailesiyle ilgili iddialarla gündeme gelmişti.

Erkan, iddiaları "itibar suikastı" olarak nitelediği bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurdu.

İstifası iddiaların ortaya atıldığı günden bu yana beklense de Erkan'ın görevden affı gündeme bomba gibi düştü.

İstifası iddiaların ortaya atıldığı günden bu yana beklense de Erkan'ın görevden affı gündeme bomba gibi düştü.

Erkan'ın yerine kim geleceğine dair araştırmalar da hız kesmeden başladı.

Erkan'ın yerine kim geleceğine dair araştırmalar da hız kesmeden başladı.

Erkan'ın Temmuz 2023'te atanan yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan isimleri gündeme gelirken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de adı gündeme geldi.

Yayımlanan Resmi Gazete'de Merkez Bankası'nın başına gelecek isim belli oldu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Yayımlanan Resmi Gazete'de Merkez Bankası'nın başına gelecek isim belli oldu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda beklenen isim Fatih Karahan oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda beklenen isim Fatih Karahan oldu.

Merkez Bankası'nın 27. Başkanı Fatih Karahan kimdir?

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