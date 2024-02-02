Hafize Gaye Erkan'ın Sürpriz İstifasıyla Boşalan Merkez Bankası Başkan Koltuğuna Oturacak İsim Açıklandı!
Hafize Gaye Erkan'ın Sürpriz İstifasıyla Boşalan Merkez Bankası Başkan Koltuğuna Oturacak İsim Açıklandı!
Merkez Bankası'nda ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan, sürpriz bir şekilde Twitter'da istifasını duyurmuştu. Yerine gelecek isimler havada uçuşurken, belirsizlik sona erdi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Resmi Gazete'de açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, "beklenen" istifasını "sürpriz" bir şekilde açıkladı.
İstifası iddiaların ortaya atıldığı günden bu yana beklense de Erkan'ın görevden affı gündeme bomba gibi düştü.
Erkan'ın yerine kim geleceğine dair araştırmalar da hız kesmeden başladı.
Yayımlanan Resmi Gazete'de Merkez Bankası'nın başına gelecek isim belli oldu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda beklenen isim Fatih Karahan oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda