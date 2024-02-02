Hafize Gaye Erkan'ın Sürpriz İstifasıyla Boşalan Merkez Bankası Başkan Koltuğuna Oturacak İsim Açıklandı!

Merkez Bankası'nda ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan, sürpriz bir şekilde Twitter'da istifasını duyurmuştu. Yerine gelecek isimler havada uçuşurken, belirsizlik sona erdi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Resmi Gazete'de açıklandı.