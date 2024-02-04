"İkilinin Çalışmakta Zorlandığı Noktada" Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Mehmet Şimşek mi İstedi?

Asli görevi 'fiyat istikrarını sağlamak' olan TCMB'nin Başkanı, apartman görevlisi Sadık Abi ile enflasyon sohbetinden, İstanbul'da kiralara, anne ve babasının bakımında yardımcı olduğu küçük evladından, ABD'de görev yaptığı bankanın batışına dek birçok haberde başrolde bulundu. Bazıları hakkında kendisi konuşunca bilgi sahibi olundu. Ancak babasının Merkez Bankası'nda çalışanlarla olan diyaloglarına yönelik iddialar ise gündemde daha uzun kaldı.