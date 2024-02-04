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"İkilinin Çalışmakta Zorlandığı Noktada" Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Mehmet Şimşek mi İstedi?

"İkilinin Çalışmakta Zorlandığı Noktada" Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Mehmet Şimşek mi İstedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.02.2024 - 18:07

Merkez Bankası'nın 93 yıllık tarihinde ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan, görevini 7 ay 23 gün sürdürebilirken, cuma akşam saatlerinde sosyal medyadan duyurduğu istifasından saatler sonra koltuğuna yardımcılarından Fatih Karahan oturdu. Uzun süredir göz önünde olan, Merkez Bankası başkanlarında alışık olunmadığı şekilde görevi dışından çok konuşulan Erkan'dan kendi istifa etmesi istendi mi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat Cuma gecesi istifasını sunduğunu ya da resmi söylemle "görevden affını istediğini" açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat Cuma gecesi istifasını sunduğunu ya da resmi söylemle "görevden affını istediğini" açıkladı.

Saatler sonra Resmi Gazete'de 'görevden alındığı' yazılarak yerine kendisinden yaklaşık 1 ay sonra göreve gelen 3 yardımcısından biri olan Fatih Karahan getirildi.

Erkan, TCMB'nin resmi görünümünün dışında, teamüllerde çok görülmeyen şekilde özel hayatıyla konuşuldu. İlk kadın başkan olması önemsenirken, gazetecilere verdiği röportajla ilk kez halkın gündemine de girdi.

Erkan, TCMB'nin resmi görünümünün dışında, teamüllerde çok görülmeyen şekilde özel hayatıyla konuşuldu. İlk kadın başkan olması önemsenirken, gazetecilere verdiği röportajla ilk kez halkın gündemine de girdi.

Asli görevi 'fiyat istikrarını sağlamak' olan TCMB'nin Başkanı, apartman görevlisi Sadık Abi ile enflasyon sohbetinden, İstanbul'da kiralara, anne ve babasının bakımında yardımcı olduğu küçük evladından, ABD'de görev yaptığı bankanın batışına dek birçok haberde başrolde bulundu. Bazıları hakkında kendisi konuşunca bilgi  sahibi olundu. Ancak babasının Merkez Bankası'nda çalışanlarla olan diyaloglarına yönelik iddialar ise gündemde daha uzun kaldı.

Bu iddialardan haftalar sonra Hafize Gaye Erkan, sosyal medyadan affını talep ettiğini açıkladı ve iddiaları da "itibar suikastı" olarak niteledi. Sonrasında da bu ileti silindi.

Bu iddialardan haftalar sonra Hafize Gaye Erkan, sosyal medyadan affını talep ettiğini açıkladı ve iddiaları da "itibar suikastı" olarak niteledi. Sonrasında da bu ileti silindi.

Fatih Altaylı'nın da bu konudaki kulis bilgileri şu şekilde oldu.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan da Erkan'ın durumun perde arkasını yazdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan da Erkan'ın durumun perde arkasını yazdı.

Babacan yazısında,Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Erkan'ın ailesine dair iddialardan rahatsızlık duyduğunu, parti içinde de 'Sorunu birlikte çözün ve yola devam edin' denildiği ve aksi durumda Erkan'ın başarısızlığının tüm ekonomi yönetimine fatura edilmeye çalışılacağı, krizin çözülerek geride bırakılması gerektiği telkinlerini aldığını aktardı.

Erkan’ın babası Erol Erkan ile ilgili iddiaları da Nuray Babacan şu şekilde aktardı:

Erkan’ın babası Erol Erkan ile ilgili iddiaları da Nuray Babacan şu şekilde aktardı:

Baskın karakteri ve Merkez Bankası’ndaki müdahalelerinin doğru olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktu. Bu konunun siyasi bir krize dönüşme potansiyelini önlemek için aileden herhangi birinin Merkez Bankası’na uğramayacağı, bu kararın da hemen uygulamaya sokulduğu aktarıldı.

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Şimşek'in ekonominin başına gelmesiyle Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 24 Ocak’ta görüştüğü iddia edildi.

Şimşek'in ekonominin başına gelmesiyle Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 24 Ocak’ta görüştüğü iddia edildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Türkiye’yi ziyaretindeki resmi temaslarda da görülen Erkan, bu görüşme sonrası Erdoğan'la görüştüğünü kulislerden Babacan aktardı. 

Parti kurmaylarının Şimşek’e telkinleri sonrası için de Babacan şu iddialarda bulunuyor: 

Yönetim anlayışı farklılığı nedeniyle Şimşek ile Erkan’ın ilişkisi eskisi gibi olmadı. Erkan’ın değişken ruh halinin de sorunu beslediği belirtiliyor. Şimşek’in yaşananlarla ilgili rahatsızlığının sürdüğü, ikilinin çalışmakta zorlandığı noktada da değişikliği gündeme getirdiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "destek" olarak algılanan, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar" sözleri sonrasında Babacan, sürecin "kazasız-belasız atlatılması, ekonomik ve siyasi sonuçlarının olmamasıyla ilgilendiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "destek" olarak algılanan, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar" sözleri sonrasında Babacan, sürecin "kazasız-belasız atlatılması, ekonomik ve siyasi sonuçlarının olmamasıyla ilgilendiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

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