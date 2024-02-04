"İkilinin Çalışmakta Zorlandığı Noktada" Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Mehmet Şimşek mi İstedi?
"İkilinin Çalışmakta Zorlandığı Noktada" Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Mehmet Şimşek mi İstedi?
Merkez Bankası'nın 93 yıllık tarihinde ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan, görevini 7 ay 23 gün sürdürebilirken, cuma akşam saatlerinde sosyal medyadan duyurduğu istifasından saatler sonra koltuğuna yardımcılarından Fatih Karahan oturdu. Uzun süredir göz önünde olan, Merkez Bankası başkanlarında alışık olunmadığı şekilde görevi dışından çok konuşulan Erkan'dan kendi istifa etmesi istendi mi?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat Cuma gecesi istifasını sunduğunu ya da resmi söylemle "görevden affını istediğini" açıkladı.
Erkan, TCMB'nin resmi görünümünün dışında, teamüllerde çok görülmeyen şekilde özel hayatıyla konuşuldu. İlk kadın başkan olması önemsenirken, gazetecilere verdiği röportajla ilk kez halkın gündemine de girdi.
Bu iddialardan haftalar sonra Hafize Gaye Erkan, sosyal medyadan affını talep ettiğini açıkladı ve iddiaları da "itibar suikastı" olarak niteledi. Sonrasında da bu ileti silindi.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan da Erkan'ın durumun perde arkasını yazdı.
Erkan’ın babası Erol Erkan ile ilgili iddiaları da Nuray Babacan şu şekilde aktardı:
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Şimşek'in ekonominin başına gelmesiyle Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 24 Ocak’ta görüştüğü iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "destek" olarak algılanan, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar" sözleri sonrasında Babacan, sürecin "kazasız-belasız atlatılması, ekonomik ve siyasi sonuçlarının olmamasıyla ilgilendiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.
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