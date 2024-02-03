JP Morgan, Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan’ın İstifası ve Yerine Fatih Karahan'ın Getirilmesini Yorumladı
JP Morgan, Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan’ın İstifası ve Yerine Fatih Karahan'ın Getirilmesini Yorumladı
Kaynak: https://www.bloomberght.com/jpmorgan-...
JPMorgan, TCMB Başkanlığına Dr. Fatih Karahan’ın getirilmesinin ardından yayımladığı notta, “Para Politikası Kurulu'nun (PPK) artık daha şahin olabileceği yönündeki görüşümüz nedeniyle TCMB'deki liderlik değişikliğini enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesi ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan’ın getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
JPMorgan yetkilileri, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) artık daha şahin olabileceği yönündeki görüşleri nedeniyle TCMB'deki liderlik değişikliğini enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu gördüklerini belirtti.
Yayımlanan notta, “Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne daha duyarlı olması muhtemel olduğundan faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Dr. Karahan'ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında daha fazla koordinasyon sağlamasının beklendiği kaydedilen notta, ancak TCMB'nin liderliğinin uzun ömürlülüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiği ve politika değişimleri konusunda şüphe uyandırdığı açıklandı.
JPMorgan yayımladığı notta şu ifadelere yer verdi:
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Öte yandan, Karahan'ın atanması ile enflasyonla mücadele için para ve maliye politikaları arasında daha fazla eşgüdüm sağlanması ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
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