Dünyaca Ünlü Ekonomi Dergisi Hafize Gaye Erkan'ın İstifasına Dair Bir İddiada Bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünyada en sık başkan değiştiren merkez bankalarından biri. Seçimlerin ardından göreve getirilen Hafize Gaye Erkan da ailevi nedenleri öne sürerek istifa ederek koltukta en kısa süre oturan başkanlardan biri olarak kayıtlara geçti. Ancak Forbes'in Ortadoğu bültenine göre Erkan'ın üstünün Erdoğan tarafından çizilmesinde İstanbul'daki ev kiralarının Manhattan'dan daha pahalı olduğundan bahsettiği röportajının da etkili olduğu iddia edildi.