Dünyaca Ünlü Ekonomi Dergisi Hafize Gaye Erkan'ın İstifasına Dair Bir İddiada Bulundu
Dünyaca Ünlü Ekonomi Dergisi Hafize Gaye Erkan'ın İstifasına Dair Bir İddiada Bulundu
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünyada en sık başkan değiştiren merkez bankalarından biri. Seçimlerin ardından göreve getirilen Hafize Gaye Erkan da ailevi nedenleri öne sürerek istifa ederek koltukta en kısa süre oturan başkanlardan biri olarak kayıtlara geçti. Ancak Forbes'in Ortadoğu bültenine göre Erkan'ın üstünün Erdoğan tarafından çizilmesinde İstanbul'daki ev kiralarının Manhattan'dan daha pahalı olduğundan bahsettiği röportajının da etkili olduğu iddia edildi.
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Hafize Gaye Erkan seçim sonrası Mehmet Şimşek'le yeni ekonomi ekibinin en önemli isimlerinden biriydi.
Babası hakkında ortaya atılan iddialar, bir çalışanın kendisini şikayet etmesi derken kendisinin ekonomik yönetiminden çok aile hayatı konuşuldu.
22 yıllık uluslararası finans ve bankacılık deneyimi olan Erkan geçtiğimiz gün moda tabiriyle görevden affını istediğini açıkladı.
Forbes'ten Syed Sadain Gardazi ise ilginç bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Erdoğan, Erkan'ın bir röportajından rahatsız olmuştu.
Erkan Aralık ayında Ahmet Hakan Coşkun'a verdiği röportajda İstanbul'daki kira fiyatlarından yakınmış, hatta İstanbul'un pahalılığıyla ünlü Manhattan'ı bile solladığını belirtmişti.
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