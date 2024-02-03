Yeniden Refah Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin Aday Çıkaracak
Yeniden Refah Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin Aday Çıkaracak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkaracaklarını açıkladı.
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Geçtiğimiz yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi’nin, yerel seçimlerde yeniden Ak Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı merakla bekleniyordu.
Parti genel başkanı Fatih Erbakan, bugün kameralar karşısına geçerek Cumhur İttifakı içerisinde yer almayacaklarını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkaracaklarını açıkladı.
Fatih Erbakan, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde AK Parti ile yaptıkları ittifakı hatırlatarak ''Ortaya koyduğumuz mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır hatta tam tersine mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır.'' diye konuştu.
“AK Parti heyetinin partimize bizlere adil ve dengeli bir teklifle gelmediğini görmüş bulunmaktayız. Bu sebepler nedeniyle 31 Mart seçimlerinde herhangi ittifak yapmamak; Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarımızı gösterme yönünde karar almış bulunuyoruz.”
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat’ta düzenleyeceği törenle açıklayacak.
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Öte yandan Yeni Şafak’ın, Yeniden Refah Partisi Sözcüsü, eski AK Partili Suat Kılıç için FETÖ imasında bulunduğu bir haberi karar açıklanmadan kısa süre önce yayınlaması dikkat çekti.
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