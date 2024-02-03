Meteoroloji Uzmanı Açıkladı: İstanbul’da Beklenen Kar Niye Gelmiyor?
Meteoroloji Uzmanı Açıkladı: İstanbul’da Beklenen Kar Niye Gelmiyor?
Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, megakent İstanbul bir türlü beklenen kar yağışını alamadı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un komşu illerinde yaşanan, hatta ilçesi Silivri’de de zaman zaman yağan kar yağışının kent genelinde neden etkili olamadığını “ısı adası’ terimiyle açıkladı.
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Hem Meteoroloji’nin hem de AKOM’un uyarılarına rağmen İstanbul’da kar yağmadı.
Balkanlar’dan gelen soğuk hava, İstanbul sınırına geldiğinde etkisini kaybetti ve kar yerine yağmur bıraktı.
Hürriyet’ten Fulya Solbaş, Prof. Dr. Orhan Şen’e İstanbul’da beklenen kar yağışının neden gerçekleşmediğini sordu.
“Yağması için kuvvetli soğuğun içeri girmesi hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi gerek ama soğuk sınırda geliyor. Sıcaklık 3-4’ün altına inecek ve aynı anda yağış olacak ki yağsın.”
“Ancak şehrin merkezi sıcak. Buna ‘ısı adası etkisi’ diyoruz. Kırklareli, Çorlu’ya git! Kar vardı. Sakarya- Adapazarı... Buralarda da var. Hatta Kartal’ın tepelerine yağdı.”
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“Balkanlardan gelen soğuk hava hem de poyrazdan geldi, Karadeniz üzerinde nemi de alıp, tıpkı diğer şehirler gibi İstanbul’da da bol kar yapmalıydı. Ama olmadı. Karla karışık yağmur yaptı ve bitti”
Kentsel ısı adası, çevresindeki şehirlere kıyasla daha yüksek hava sıcaklığı yaşayan şehre deniyor. Isı adası etkisi yaşayan şehirlerde sıcaklıklar, uzak bölgelere göre, 2 ila 5 derece daha yüksek oluyor. Çoğu şehir bu etkiyi yaşayabiliyor ancak İstanbul gibi büyük ve yoğun nüfuslu, nemli iklime sahip ve bitki örtüsünün az olduğu şehirler ısı adası etkisini daha fazla yaşıyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, şubat ve mart aylarında da modellemelere göre kar gözükmediğini sözlerine ekledi.
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