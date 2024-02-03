Meteoroloji Uzmanı Açıkladı: İstanbul’da Beklenen Kar Niye Gelmiyor?

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, megakent İstanbul bir türlü beklenen kar yağışını alamadı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un komşu illerinde yaşanan, hatta ilçesi Silivri’de de zaman zaman yağan kar yağışının kent genelinde neden etkili olamadığını “ısı adası’ terimiyle açıkladı.