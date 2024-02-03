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Merkez Bankası'nın Saatler İçindeki Başkan Değişimi Dünya Basınında Nasıl Yer Aldı?

Merkez Bankası'nın Saatler İçindeki Başkan Değişimi Dünya Basınında Nasıl Yer Aldı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.02.2024 - 07:46

Merkez Bankası'nın saatler önce 'eski' olan Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sosyal medyadan duyurduğu istifası ve yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın atanması Türkiye'de gündemde flaş haber olarak yankılanırken, dünya medyasında da yer buldu.

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TCMB'nin 26. ve ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, sosyal medyada özellikle ailesine yönelik iddialar üzerine "itibar suikastı" olarak nitelediği şekilde Merkez Bankası başkanlığından istifası ettiğini duyurmuştu.

TCMB'nin 26. ve ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, sosyal medyada özellikle ailesine yönelik iddialar üzerine "itibar suikastı" olarak nitelediği şekilde Merkez Bankası başkanlığından istifası ettiğini duyurmuştu.

Erkan'ın istifasının ayrıntıları burada.

Erkan'ın son haftalarda ailesine yönelik iddialar medyada sıklıkla yer alırken, kulisler de hareketlenmişti. Görevden alınacağı iddiaları ilk günlerde tedirginlik yaratmış, Naci Ağbal dönemini akıllara getirmişti.

Erkan'ın son haftalarda ailesine yönelik iddialar medyada sıklıkla yer alırken, kulisler de hareketlenmişti. Görevden alınacağı iddiaları ilk günlerde tedirginlik yaratmış, Naci Ağbal dönemini akıllara getirmişti.

Sonrasında ise ekonomi yönetimi sessiz kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda isim vermeden Erkan'a destek açıklaması yapmıştı.

Ancak kulislerde Erkan'ın yardımcılarından Cevdet Akçay'ın başkan olacağına yönelik söylemler yer almaya devam etmişti.

Ancak kulislerde Erkan'ın yardımcılarından Cevdet Akçay'ın başkan olacağına yönelik söylemler yer almaya devam etmişti.

Göreve gelişinin yaklaşık 8 ay sonrasında Hafize Gaye Erkan istifasını sundu ve yerine de yine yardımcılarından Fatih Karahan atandı.

Göreve gelişinin yaklaşık 8 ay sonrasında Hafize Gaye Erkan istifasını sundu ve yerine de yine yardımcılarından Fatih Karahan atandı.

Bunların hepsi 2 Şubat 2024 Cuma gecesi saatler içinde oldu.

Erkan'ın istifası ve Karahan'ın atanması dış basında da yer buldu. İşte dünya medyasında TCMB'deki değişimin yankıları.

Erkan'ın istifası ve Karahan'ın atanması dış basında da yer buldu. İşte dünya medyasında TCMB'deki değişimin yankıları.
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Bloomberg

Bloomberg

Önemli ekonomi platformu Bloomberg, Erkan'ın istifasını verirken, hemen ardından da Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan olacağı iddiasını açıkladı. Karar sonrası Dolar/TL'nin yükselişe geçtiği belirtilirken, haberde istifa, 'Hafize Gaye Erkan, kendisine karşı yürütülen karalama kampanyasına atıfta bulunarak ailesini korumak için istifa ettiğini söyledi' şeklinde verildi.

BBC

BBC

BBC'nin Türkçe'den verdiği haberde,8 aydır Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdüren Hafize Gaye Erkan'ın istifa ettiği belirtilirken, sosyal medya platformu X’ten (Twitter'dan) yaptığı açıklamaya yer verildi. Ailesi hakkında iddialar da haberde yer aldı.

Financial Times

Financial Times

Financial Times, Hafize Gaye Erkan için 'Para politikasında büyük değişimin mimarlarından biriydi' derken, 'Faiz oranlarında büyük artışlar içeren yeni ekonomi politikasında büyük bir revizyona başlamasından sadece aylar sonra istifa etti' dedi.

Reuters

Reuters

Önde gelen haber ajanslarından Reuters da 'Parasal sıkılaştırma politikasına ilişkin soru işaretleri arttı' derken, Erkan'ın 'itibar suikastı' söylemine vurguyla istifasını verdi. Ekonomi politikaları ve programa yönelik de 'Savunduğu agresif parasal sıkılaştırma politikasına ilişkin soru işaretlerini artırdı' ifadeleri dikkat çekti.

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