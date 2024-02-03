Merkez Bankası'nın Saatler İçindeki Başkan Değişimi Dünya Basınında Nasıl Yer Aldı?

Merkez Bankası'nın saatler önce 'eski' olan Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sosyal medyadan duyurduğu istifası ve yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın atanması Türkiye'de gündemde flaş haber olarak yankılanırken, dünya medyasında da yer buldu.