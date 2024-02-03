Merkez Bankası'nın Saatler İçindeki Başkan Değişimi Dünya Basınında Nasıl Yer Aldı?
Merkez Bankası'nın Saatler İçindeki Başkan Değişimi Dünya Basınında Nasıl Yer Aldı?
Merkez Bankası'nın saatler önce 'eski' olan Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sosyal medyadan duyurduğu istifası ve yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın atanması Türkiye'de gündemde flaş haber olarak yankılanırken, dünya medyasında da yer buldu.
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TCMB'nin 26. ve ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, sosyal medyada özellikle ailesine yönelik iddialar üzerine "itibar suikastı" olarak nitelediği şekilde Merkez Bankası başkanlığından istifası ettiğini duyurmuştu.
Erkan'ın son haftalarda ailesine yönelik iddialar medyada sıklıkla yer alırken, kulisler de hareketlenmişti. Görevden alınacağı iddiaları ilk günlerde tedirginlik yaratmış, Naci Ağbal dönemini akıllara getirmişti.
Ancak kulislerde Erkan'ın yardımcılarından Cevdet Akçay'ın başkan olacağına yönelik söylemler yer almaya devam etmişti.
Göreve gelişinin yaklaşık 8 ay sonrasında Hafize Gaye Erkan istifasını sundu ve yerine de yine yardımcılarından Fatih Karahan atandı.
Erkan'ın istifası ve Karahan'ın atanması dış basında da yer buldu. İşte dünya medyasında TCMB'deki değişimin yankıları.
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Bloomberg
BBC
Financial Times
Reuters
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