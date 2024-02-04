Fatih Altaylı’dan Hafize Gaye Erkan Yazısı: “Merkez Başkanı Başkanı’nın Bileti 24 Ocak Günü Kesilmişti”

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı köşe yazısında Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığından istifasını kaleme aldı.

Altaylı yazısında “Aslına bakarsanız Merkez Bankası Başkanı’nın bileti 24 Ocak günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine destek açıklaması olarak algılanan sözleri ile kesilmişti” dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın Merkez Bankası başkanlığından istifa eden Hafize Gaye Erkan ile ilgili yazdığı yazısından bir bölüm: