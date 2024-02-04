Hafize Gaye Erkan’ı ve Babasını CİMER’e Şikayet Eden Büşra Bozkurt Yeni Başkandan Göreve Dönüş Talep Etti
Hafize Gaye Erkan’ı ve Babasını CİMER’e Şikayet Eden Büşra Bozkurt Yeni Başkandan Göreve Dönüş Talep Etti
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yetkisiz-ati...
Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulunan Büşra Bozkurt, yeni başkandan görevine iade edilmesini talep etti. Sözcü’ye açıklamalar yaparak “Olay için ‘operasyon’ dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı” diyen Büşra Bozkurt yeniden göreve dönmeyi bekliyor.
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Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası (MB) Başkanlığı görevinden alınmasıyla sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayetinin sahibi Büşra Bozkurt, MB’deki görev değişimiyle birlikte ‘yetkisiz baba’ olayının iftira değil gerçek olduğunun kanıtlandığını söyledi.
Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan’dan göreve iadesini talep eden Büşra Bozkurt, “Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için ‘operasyon’ dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum” dedi.
Büşra Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası başkanlığı görevinden Gaye Erkan’ın alınıp, yerine Fatih Karahan’ın getirilmesinin ardından SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı.
CİMER’e yaptığı şikayetin ardından iftiralarla dolu zor bir süreç yaşadığını ancak Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla yaşadığı mağduriyetin bir anlamda kanıtlanmış olduğunu belirten Bozkurt, “Görev tanımı yapılmayan, yöneticimiz olduğu resmen ilan edilmeyen Baba Erol Erkan’ın talimatıyla Merkez Bankası’ndaki görevimden atıldım” diye konuştu.
“Beni görevden alan yetkililer, baba Erol Erkan’ın talimatına karşı gelemediklerini üzüntüyle söylediler” ifadelerini kullanan Bozkurt, “Ben de son çare olarak CİMER’e başvurdum. Tüm amacım işime geri dönmekti. Gaye Hanım’ı hedef almadım. Ortada ne başkana karşı düzenlenmiş bir plan, ne operasyon, ne de iftira vardı. Sadece mağduriyetim vardı. Yalancılıkla suçlandım. Bugün yalancı duruma düşürülmekten kurtuldum, işsizlikten de kurtulmak, işime geri dönmek istiyorum” ded
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