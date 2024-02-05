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Piyasa Rengini Belli Etti: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Fatih Karahan'dan Ne İstiyorlar?

Piyasa Rengini Belli Etti: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Fatih Karahan'dan Ne İstiyorlar?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 16:00

Merkez Bankası'nda değişim yine bir hafta sonuna mal oldu ve hafta içine tortu bırakmadan pürüzsüz başlandı. Hafize Gaye Erkan'ın istifası ya da görevden affı ya da görevden alınması sonrası Mehmet Şimşek'in 'önerdiği' (ya da önermediği) yardımcılarından Fatih Karahan'ın atanmasıyla geçen süreçte yabancı kurumların açıklamaları beklentileri ortaya çıkardı.

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Cuma akşamı yaşanan hareketli saatler sonrası cumartesi sabahına Merkez Bankası'nda yeni başkanla uyanıldı. Hafta sonu tüm açıklamalar yapıldı, pazartesi süt liman başladı.

Cuma akşamı yaşanan hareketli saatler sonrası cumartesi sabahına Merkez Bankası'nda yeni başkanla uyanıldı. Hafta sonu tüm açıklamalar yapıldı, pazartesi süt liman başladı.

Merkez Bankası'nda beklenen ancak zamanlaması da ani olan Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atanmasıyla, yapılan açıklamalar da piyasaları rahatlatmışa benziyor. Politikada değişiklik öngörülmezken, Mehmet Şimşek'le de uyumlu çalışacakları anlaşılınca piyasa 'önümüze bakalım' minvalinde işine döndü.

Mehmet Şimşek'in desteğini de alarak ilk açıklamasını yapan Fatih Karahan, piyasalara güven, düşmana korku vererek, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Mehmet Şimşek'in desteğini de alarak ilk açıklamasını yapan Fatih Karahan, piyasalara güven, düşmana korku vererek, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Dünya basınında da TCMB'deki başkan değişikliği ilgi gördü.

TCMB'deki başkan değişikliğine yabancı yatırım kurumlarından JP Morgan ilk yorumu yaparken, değişimi "şahin" buldu.

TCMB'deki başkan değişikliğine yabancı yatırım kurumlarından JP Morgan ilk yorumu yaparken, değişimi "şahin" buldu.

TL açısından öngörüler de bir nebze de olsa içimizi rahatlattı.

Morgan Stanley de "TCMB'de başkan değişikliği politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor" dedi.

Morgan Stanley de "TCMB'de başkan değişikliği politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor" dedi.

TCMB'de Başkan değişikliğini değerlendiren Morgan Stanley, 'TCMB'nin Başkan Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz' derken, görev değişimi için 'Bizim görüşümüz: 2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinin aksine, bu durum politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor. TCMB'nin dezenflasyona öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz' şeklinde değerlendirdi.

Alman devi Deutsche'den de değişiklik için mesajlar geldi: Faiz artışına yönelik değerlendirme ilgi çekti.

Capital Economics'ten de Deutsche'ye benzer bir değerlendirme geldi: "TCMB'nin yeni başkanı faiz artırımı yönünde baskı altında kalabilir."

Capital Economics'ten de Deutsche'ye benzer bir değerlendirme geldi: "TCMB'nin yeni başkanı faiz artırımı yönünde baskı altında kalabilir."

Capital Economics, hizmet enflasyonunun yeni bir başkanın yönetimindeki TCMB için sıkıntı olmaya devam ettiğini, yeniden faiz artırımı yönünde baskı altında kalabileceğini yazdı.

Capital Economics gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Liam Peach, manşet enflasyonun Ocak ayında biraz daha yükselirken, konaklama, sağlık ve eğitim gibi hizmetler sektörün artışa öncülük ettiğine işaret etti. Peach, bunun yurt içi fiyat baskılarının güçlü kaldığını ve ücret artışının enflasyonu körüklediğini gösterdiğini belirterek, 'Rakamlar enflasyondaki düşüş sürecinde küçük bir gerileme olduğunu gösteriyor ve hizmet enflasyonunun devam eden gücünü vurguluyor.' dedi.

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Ekonomist, bu hafta sonu göreve atanan yeni Başkan Fatih Karahan'ın, yeniden faiz artırımı yönünde baskı altında kalabileceğini söyledi.

Ekonomist, bu hafta sonu göreve atanan yeni Başkan Fatih Karahan'ın, yeniden faiz artırımı yönünde baskı altında kalabileceğini söyledi.

Ocak ayındaki PPK kararında 250 baz puanlık artış yapılırken, 'parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini' açıklayan TCMB'den, 2023 sonlarında yüzde 45 düzeyinde durmasını bekleyen yabancı kurumların, yeni Başkan Fatih Karahan'dan negatif reel faiz konusunda daha fazla adım beklediği görüldü. 

Karahan da ilk açıklamasının devamında, 'Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.' demişti.

TCMB'nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı 22 Şubat tarihinde izlenecek olurken, 8 Şubat 2024 Perşembe günü 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında Karahan kameraların karşısına çıkacak.

TCMB'nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı 22 Şubat tarihinde izlenecek olurken, 8 Şubat 2024 Perşembe günü 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında Karahan kameraların karşısına çıkacak.

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