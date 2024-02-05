Piyasa Rengini Belli Etti: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Fatih Karahan'dan Ne İstiyorlar?
Piyasa Rengini Belli Etti: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Fatih Karahan'dan Ne İstiyorlar?
Merkez Bankası'nda değişim yine bir hafta sonuna mal oldu ve hafta içine tortu bırakmadan pürüzsüz başlandı. Hafize Gaye Erkan'ın istifası ya da görevden affı ya da görevden alınması sonrası Mehmet Şimşek'in 'önerdiği' (ya da önermediği) yardımcılarından Fatih Karahan'ın atanmasıyla geçen süreçte yabancı kurumların açıklamaları beklentileri ortaya çıkardı.
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Cuma akşamı yaşanan hareketli saatler sonrası cumartesi sabahına Merkez Bankası'nda yeni başkanla uyanıldı. Hafta sonu tüm açıklamalar yapıldı, pazartesi süt liman başladı.
Mehmet Şimşek'in desteğini de alarak ilk açıklamasını yapan Fatih Karahan, piyasalara güven, düşmana korku vererek, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.
TCMB'deki başkan değişikliğine yabancı yatırım kurumlarından JP Morgan ilk yorumu yaparken, değişimi "şahin" buldu.
Morgan Stanley de "TCMB'de başkan değişikliği politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor" dedi.
Capital Economics'ten de Deutsche'ye benzer bir değerlendirme geldi: "TCMB'nin yeni başkanı faiz artırımı yönünde baskı altında kalabilir."
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Ekonomist, bu hafta sonu göreve atanan yeni Başkan Fatih Karahan'ın, yeniden faiz artırımı yönünde baskı altında kalabileceğini söyledi.
TCMB'nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı 22 Şubat tarihinde izlenecek olurken, 8 Şubat 2024 Perşembe günü 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında Karahan kameraların karşısına çıkacak.
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