Piyasa Rengini Belli Etti: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Fatih Karahan'dan Ne İstiyorlar?

Capital Economics, hizmet enflasyonunun yeni bir başkanın yönetimindeki TCMB için sıkıntı olmaya devam ettiğini, yeniden faiz artırımı yönünde baskı altında kalabileceğini yazdı.

Capital Economics gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Liam Peach, manşet enflasyonun Ocak ayında biraz daha yükselirken, konaklama, sağlık ve eğitim gibi hizmetler sektörün artışa öncülük ettiğine işaret etti. Peach, bunun yurt içi fiyat baskılarının güçlü kaldığını ve ücret artışının enflasyonu körüklediğini gösterdiğini belirterek, 'Rakamlar enflasyondaki düşüş sürecinde küçük bir gerileme olduğunu gösteriyor ve hizmet enflasyonunun devam eden gücünü vurguluyor.' dedi.