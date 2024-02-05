Deutsche Bank, Merkez Bankası'nda İstifayla Gelen Değişimi Yorumladı: Faiz Artışı Bekliyorlar mı?
Deutsche Bank, Merkez Bankası'nda İstifayla Gelen Değişimi Yorumladı: Faiz Artışı Bekliyorlar mı?
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Deutsche Bank: "TCMB'de başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesi, daha fazla faiz artırımı için alan açtı."
Stratejistler, ilave artırım yapılmaması durumunda bile, altta yatan fiyat baskıları nedeniyle bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediklerini ve piyasanın 2025 için daha kademeli bir gevşeme döngüsünü fiyatlamasını beklediklerini ifade ettiler.
Deutsche Bank stratejistleri, TCMB'nin lira mevduat faizlerindeki düşüşe karşı koymak ve para politikası aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini yeniden tesis etmek için ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceğini de savundular.
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