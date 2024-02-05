Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Deutsche Bank, Merkez Bankası'nda İstifayla Gelen Değişimi Yorumladı: Faiz Artışı Bekliyorlar mı?

Deutsche Bank, Merkez Bankası'nda İstifayla Gelen Değişimi Yorumladı: Faiz Artışı Bekliyorlar mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 08:01

Deutsche Bank AG'ye göre, TCMB'de başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesi, daha fazla faiz artırımı için alan açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Deutsche Bank: "TCMB'de başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesi, daha fazla faiz artırımı için alan açtı."

Deutsche Bank: "TCMB'de başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesi, daha fazla faiz artırımı için alan açtı."

Chnistian Wietoska'nın da aralarında bulunduğu Deutsche Bank stratejistleri, 'Yakın vadede enflasyon baskısının artacağı görüşümüz göz önüne alındığında, yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz. 500 baz puan artırım henüz fiyatlanmadı' değerlendirmesini yaptılar.

Stratejistler, ilave artırım yapılmaması durumunda bile, altta yatan fiyat baskıları nedeniyle bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediklerini ve piyasanın 2025 için daha kademeli bir gevşeme döngüsünü fiyatlamasını beklediklerini ifade ettiler.

Stratejistler, ilave artırım yapılmaması durumunda bile, altta yatan fiyat baskıları nedeniyle bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediklerini ve piyasanın 2025 için daha kademeli bir gevşeme döngüsünü fiyatlamasını beklediklerini ifade ettiler.

Deutsche Bank stratejistleri, TCMB'nin lira mevduat faizlerindeki düşüşe karşı koymak ve para politikası aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini yeniden tesis etmek için ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceğini de savundular.

Deutsche Bank stratejistleri, TCMB'nin lira mevduat faizlerindeki düşüşe karşı koymak ve para politikası aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini yeniden tesis etmek için ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceğini de savundular.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?