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Merkez Bankası'nda Değişime Dolar ve Euro'da İlk Tepkiler: Enflasyon Bekleniyor

Merkez Bankası'nda Değişime Dolar ve Euro'da İlk Tepkiler: Enflasyon Bekleniyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 09:09

Hafta sonuna girerken, Merkez Bankası'nda istifayla başlayan değişim ve yılın ilk enflasyon verisinin de hızlanması beklenirken, dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

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TCMB'de Hafize Gaye Erkan'ın "görevden affı" cuma akşam saatlerinde duyurulurken, gece yarısı da yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

TCMB'de Hafize Gaye Erkan'ın "görevden affı" cuma akşam saatlerinde duyurulurken, gece yarısı da yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

İstifanın detayları burada.

Piyasalarda bugünün ana gündemi ve beklenen verisi Ocak ayı enflasyonu oluyor. Enflasyon verisinde hızlanma da beklenirken, dolar sığ piyasada 30,4470 TL'den saat itibarıyla da 30,4869 TL'den yeni haftaya başladı.

Piyasalarda bugünün ana gündemi ve beklenen verisi Ocak ayı enflasyonu oluyor. Enflasyon verisinde hızlanma da beklenirken, dolar sığ piyasada 30,4470 TL'den saat itibarıyla da 30,4869 TL'den yeni haftaya başladı.

Dolar, Erkan'ın görevden ayrılma açıklamasından sonrası sığ piyasalarda son işlemlerde 30,54 TL seviyelerinden işlem görmüştü.

Euro, TL karşısında 32,90 seviyelerinden işlem görürken, Euro/dolar paritesinin baskıyla da geriliyor.

Euro, TL karşısında 32,90 seviyelerinden işlem görürken, Euro/dolar paritesinin baskıyla da geriliyor.
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