Vergilerde Faizin Payı Arttı: Türkiye Son 20 Yılda Ne Kadar Faiz Ödedi?

Euronews'in haberine göre, Türkiye 2003-2023 yılları arasında faize 563 milyar dolar ödedi. 2023 yılında faiz ödemeleri 28,4 milyar dolara ulaşarak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyede oldu.

2023 yılında devletin topladığı verginin yüzde 15'i faize gitti. 2024 yılında da bu oranın en az 17 olması bekleniyor.