Vergilerde Faizin Payı Arttı: Türkiye Son 20 Yılda Ne Kadar Faiz Ödedi?
Vergilerde Faizin Payı Arttı: Türkiye Son 20 Yılda Ne Kadar Faiz Ödedi?
Bir ülke yoktur ki borçlanmasın. Buna dünyanın en büyük ekonomileri de dahil olurken, önemli olan borçların nasıl ödendiğidir. Türkiye'nin de dünyada artan faizlerin de desteğiyle daha pahalıya borçlandığını artık biliyoruz. 2003-2023 yılları arasında Türkiye sadece faiz için 563 milyar dolar ödedi. 2023 yılında devletin topladığı vergilerin 100 lirasının 15 lirası faize yöneldi. 2024'te ise bu oran yükselecek.
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Dünyada artan enflasyon oranlarıyla küresel borçlar alarm verdi.
Faiz oranlarındaki yükseliş Türkiye'yi de hem içeride hem dışarıda etkiliyor.
TBMM’de kabul edilen 2024 yılı bütçesine göre 2024 yılında devlet 11 trilyon 89 milyar lira harcayacak ve 1 trilyon 254 milyar lira faiz ödemelerine gidecek. Bütçede şimdilik görünen her 100 liranın 11,3 lirasının faize gideceği şeklinde oluyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası verilerinde, 2002 yılında 34,3 milyar dolar olan faiz gideri, 2008 yılında 40 milyar dolara çıktı. 2017 yılında faiz giderleri 15,6 milyar dolar ile en düşük seviyeye ulaştı.
Toplanan verginin ne kadarı faize gitti?
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Yıllar içinde faiz giderleri kademeli şekilde düşerken, 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 11'e kadar geriledi.
Faizin bütçeye oranı 2001 krizi döneminde yüzde 51'e kadar çıkarken, 2002'de bu oran yüzde 45 oldu. 2003'te yüzde 42'den 2011 yılına kadar kademeli şekilde düşerek yüzde 13,4’e kadar indi.
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