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ABD'li Dev Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan Dolar Tahmini Geldi

ABD'li Dev Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan Dolar Tahmini Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.02.2024 - 14:24

Goldman Sachs, global döviz kurlarına ilişkin tahminleri içinde Türk Lirası'na da yer verdi.

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Goldman Sachs, Türk lirasının ABD doları karşısında gelecek 12 ayda 37,0 seviyesine gelmesini bekliyor.

Goldman Sachs, Türk lirasının ABD doları karşısında gelecek 12 ayda 37,0 seviyesine gelmesini bekliyor.

Dolar/TL'nin gelecek 3 ayda 32,0 6 ayda 34,0, 12 ayda 37,0 olacağını öngören Goldman Sachs, kurun 2025'te 40,0, 2026'de 44,0 ve 2027'de 48,0 olmasını bekliyor.

Dolar/TL'nin gelecek 3 ayda 32,0 6 ayda 34,0, 12 ayda 37,0 olacağını öngören Goldman Sachs, kurun 2025'te 40,0, 2026'de 44,0 ve 2027'de 48,0 olmasını bekliyor.

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