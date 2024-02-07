ABD'li Dev Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan Dolar Tahmini Geldi
ABD'li Dev Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan Dolar Tahmini Geldi
Goldman Sachs, global döviz kurlarına ilişkin tahminleri içinde Türk Lirası'na da yer verdi.
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Goldman Sachs, Türk lirasının ABD doları karşısında gelecek 12 ayda 37,0 seviyesine gelmesini bekliyor.
Dolar/TL'nin gelecek 3 ayda 32,0 6 ayda 34,0, 12 ayda 37,0 olacağını öngören Goldman Sachs, kurun 2025'te 40,0, 2026'de 44,0 ve 2027'de 48,0 olmasını bekliyor.
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