Türkiye'de Kazanıp Yurt Dışında Harcamak Daha mı Mantıklı? Kur Farkına Rağmen Pahalı Aldığımız Ürünler
Türkiye'de Kazanıp Yurt Dışında Harcamak Daha mı Mantıklı? Kur Farkına Rağmen Pahalı Aldığımız Ürünler
Son yıllarda TL'nin değer kaybıyla yurt dışındaki her şeyi 30 katı algılar olduk. Ancak içeride enflasyon öyle bir boyuta vardı ki içeride satılan ürünler daha da pahalı oldu.
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Sosyal medyada sürekli yurt içi yurt dışı ürün karşılaştırması yapılırken, döviz kurlarının yükselişiyle yurt dışında satılan ürünlerin daha pahalı olması gerekirken, algılar karıştı.
Alım gücü konusunda da geri kalırken, bir de ürünlerin Türkiye'den ucuz satıldığını görmek, ne yaşadığımızı da sorgulatıyor.
Son örneklerin içinde aynı kahve makinesinin yurt dışındaki fiyatının yaklaşık 2400 TL'ye denk gelmesiyle Türkiye'de 11 bin TL'nin üzerinde satılması yer alıyor.
Aynı marka, model ve yaştaki arabaların fiyatlarının İngiltere'de Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri fiyatına satılması da üzüyor.
İşin uzmanı fiyatlar konusunda önemli bir tespitte bulunuyor: "Türkiye’de dünya standartlarında herhangi bir şey(dünya standartlarında yemek, hizmet vs) dünyaya göre daha pahalı."
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Almanya'da aynı üründen bir emekli (2 bin euro maaşla) 83 adet alırken, Türkiye'de 10 bin TL'lik maaşı olan bir emekli 1 adet alabiliyor.
Aynı para biriminde kazancın daha az, harcamanın daha çok tutması,
Vatandaşın sorgulamalarına da neden oluyor.
Siz ne dersiniz bu fiyat farklarına?
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