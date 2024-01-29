Türkiye'de Satılan Ürünlerin Yurt Dışının Birkaç Katı Fiyatına Satılması Sosyal Medyanın Gündeminde
Türkiye'de Satılan Ürünlerin Yurt Dışının Birkaç Katı Fiyatına Satılması Sosyal Medyanın Gündeminde
Yıllardır ülkemizde fiyatların artmasındaki en büyük sebebi olarak yüksek döviz kurları ve Türk Lirası'nın değersizliği gösteriliyordu. Bu bir ölçüde doğru olsa da son zamanlarda yaşanan artışlar ülkemizin hem ürünlerde hem fiyatlarda dünyanın en pahalı ülkelerinden biri yaptı. Etiketler öyle bir hal aldı ki euro ve dolar bazlı fiyatlar çok ucuz kaldı. Bu durum da sosyal medyada gündem oldu.
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Ekonomist Mağfi Eğilmez ülkemizdeki enflasyonun bir kısmının açgözlülük sebebiyle olduğunu savunuyor. Pek çok kişiye göre de zamlar artık fırsata dönüşmüş durumda.
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı bu durumu bir kahve makinesi üzerinden örneklerle gösterdi.
Tabii ülkemizdeki artık absürtlük seviyesine çıkan vergiler bu fiyat artışında etkili gibi görünse de bazı durumları yüksek vergiler bile izah edemiyor.
Tabii sadece yurt dışı değil içeride de fiyatlar coşmuş durumda. İşçilik gibi maliyetlerin ülkemizden çok çok yüksek olduğu İspanya'da zeytinyağı ülkemizden daha ucuz.
Üstüne nakliye, gümrük vergisi gibi kalemleri eklesek bile Türkiye'deki fiyatlara yaklaşamıyor.
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20 euroluk makinenin fiyatı Türkiye'de 150 euro civarı...
Daha böyle yüzlerce örnek var.
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Ülke ekonomisi o kadar kötü ki "gerçek" ekonomistlerden hergün yeni bir terim öğreniyoruz.... Sadece bir kişi öğrenme engelli.... 😡😡😡
Bunları böyle her yerde paylaşın sonra bununla ilgili de bir düzenleme yapılsın, düzülen yine biz olalım. Ne mal insanlarsınız ya.
Dedigin aynen dogru
Greedflasyon olsa bile oynak ekonomide sürekli etiket değiştirmez kimse