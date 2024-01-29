Türkiye'de Satılan Ürünlerin Yurt Dışının Birkaç Katı Fiyatına Satılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Yıllardır ülkemizde fiyatların artmasındaki en büyük sebebi olarak yüksek döviz kurları ve Türk Lirası'nın değersizliği gösteriliyordu. Bu bir ölçüde doğru olsa da son zamanlarda yaşanan artışlar ülkemizin hem ürünlerde hem fiyatlarda dünyanın en pahalı ülkelerinden biri yaptı. Etiketler öyle bir hal aldı ki euro ve dolar bazlı fiyatlar çok ucuz kaldı. Bu durum da sosyal medyada gündem oldu.