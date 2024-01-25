İsviçre'nin Kötü Yanlarını İronik Bir Şekilde Anlatarak Derdini Seveyim Dedirten TikTok Kullanıcısı
İsviçre'nin Kötü Yanlarını İronik Bir Şekilde Anlatarak Derdini Seveyim Dedirten TikTok Kullanıcısı
Ülkedeki ekonomi, asayiş, eğitim gibi konular kötüye gittikçe özellikle Batı ülkeleriyle her açıdan sürekli bir kıyas içerisine giriliyor. Yurt dışında yaşayan bazı gurbetçiler Avrupa'da da durumların kötü olduğunu söylese de Türkiye'de yaşayan ortalama vatandaş bu söylemleri gerçekçi bulmuyor. Bir de işin goygoyunda olanlar var. Bakalım İsviçre'nin kötü yanları nelermiş?
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Binlerce beğeni alan paylaşım serisi şöyle başlıyor 👇
Hava atamayacaksan ne anlamı var?
İnsan sıkılır haliyle...
Nispet de mi yapamıyoruz?
Kaos da yok.
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Kişisel alan önemli.
Bu da sıkıntı.
İnşaat gürültüsüz yaşanmaz.
👇
İnsan ağız tadıyla endişelenemiyor da...
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👇
Sanat işi sıkıntı.
Hesap veremiyorsunuz.
Bir tek bizim için abartı.
Çok yazık...
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Avrupa ne hale gelmiş...
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