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Goygoy
İsviçre'nin Kötü Yanlarını İronik Bir Şekilde Anlatarak Derdini Seveyim Dedirten TikTok Kullanıcısı

İsviçre'nin Kötü Yanlarını İronik Bir Şekilde Anlatarak Derdini Seveyim Dedirten TikTok Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.01.2024 - 15:56

Ülkedeki ekonomi, asayiş, eğitim gibi konular kötüye gittikçe özellikle Batı ülkeleriyle her açıdan sürekli bir kıyas içerisine giriliyor. Yurt dışında yaşayan bazı gurbetçiler Avrupa'da da durumların kötü olduğunu söylese de Türkiye'de yaşayan ortalama vatandaş bu söylemleri gerçekçi bulmuyor. Bir de işin goygoyunda olanlar var. Bakalım İsviçre'nin kötü yanları nelermiş?

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