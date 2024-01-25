İsviçre'nin Kötü Yanlarını İronik Bir Şekilde Anlatarak Derdini Seveyim Dedirten TikTok Kullanıcısı

Ülkedeki ekonomi, asayiş, eğitim gibi konular kötüye gittikçe özellikle Batı ülkeleriyle her açıdan sürekli bir kıyas içerisine giriliyor. Yurt dışında yaşayan bazı gurbetçiler Avrupa'da da durumların kötü olduğunu söylese de Türkiye'de yaşayan ortalama vatandaş bu söylemleri gerçekçi bulmuyor. Bir de işin goygoyunda olanlar var. Bakalım İsviçre'nin kötü yanları nelermiş?