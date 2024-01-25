Eşini Doğumda Yalnız Bırakmamasıyla Övünen Kişiye Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü

Son zamanlarda kadın erkek ilişkilerinde yeni bir tartışma konumuz var. Erkeklerin zaten sorumlu olduğu şeyleri paylaşarak övülmesi veya takdir edilme ihtiyacı hissetmesi. Bir Twitter kullanıcısı da eşini doğum sırasında yalnız bırakmadığını gösterdiği bir paylaşımda bulununca üstte saydığımız tartışma iyice hararetlendi.