Eşini Doğumda Yalnız Bırakmamasıyla Övünen Kişiye Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü
Eşini Doğumda Yalnız Bırakmamasıyla Övünen Kişiye Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü
Son zamanlarda kadın erkek ilişkilerinde yeni bir tartışma konumuz var. Erkeklerin zaten sorumlu olduğu şeyleri paylaşarak övülmesi veya takdir edilme ihtiyacı hissetmesi. Bir Twitter kullanıcısı da eşini doğum sırasında yalnız bırakmadığını gösterdiği bir paylaşımda bulununca üstte saydığımız tartışma iyice hararetlendi.
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Paylaşım şöyle 👇
Özellikle kadınlardan çokça tepki geldi.
Çoğu da ironikti.
Erkekler de sinirlendi.
Durduk yere artı puan...
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Abartmayacağız!
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