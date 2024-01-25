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Eşini Doğumda Yalnız Bırakmamasıyla Övünen Kişiye Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü

Eşini Doğumda Yalnız Bırakmamasıyla Övünen Kişiye Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.01.2024 - 14:17

Son zamanlarda kadın erkek ilişkilerinde yeni bir tartışma konumuz var. Erkeklerin zaten sorumlu olduğu şeyleri paylaşarak övülmesi veya takdir edilme ihtiyacı hissetmesi. Bir Twitter kullanıcısı da eşini doğum sırasında yalnız bırakmadığını gösterdiği bir paylaşımda bulununca üstte saydığımız tartışma iyice hararetlendi.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
twitter.com

Özellikle kadınlardan çokça tepki geldi.

Özellikle kadınlardan çokça tepki geldi.
twitter.com

Çoğu da ironikti.

Çoğu da ironikti.
twitter.com

Erkekler de sinirlendi.

Erkekler de sinirlendi.
twitter.com

Durduk yere artı puan...

Durduk yere artı puan...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Abartmayacağız!

Abartmayacağız!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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