Her Şarkısıyla Zirve Olan Mabel Matiz'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Her Şarkısıyla Zirve Olan Mabel Matiz'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Kendine has ses rengi, şarkı sözleri ve klipleriyle son yılların en önemli sanatçıların biri şüphesiz Mabel Matiz... Listelerin tepelerinde bu kadar dolaşan biri olunca popülerliğin mizahla birleşmesi de kaçınılmaz oluyor.
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Klipler olmazsa olmazı.
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Mabelli yol
Dolu öncesi sanatsal bir hal alan otoparklar...
Tam da bu!
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Bazen de teselli
Mabelmobil
Böyle de huyları var.
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