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Her Şarkısıyla Zirve Olan Mabel Matiz'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Her Şarkısıyla Zirve Olan Mabel Matiz'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.01.2024 - 18:47

Kendine has ses rengi, şarkı sözleri ve klipleriyle son yılların en önemli sanatçıların biri şüphesiz Mabel Matiz... Listelerin tepelerinde bu kadar dolaşan biri olunca popülerliğin mizahla birleşmesi de kaçınılmaz oluyor.

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Klipler olmazsa olmazı.

Klipler olmazsa olmazı.
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Mabelli yol

Mabelli yol
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Dolu öncesi sanatsal bir hal alan otoparklar...

Dolu öncesi sanatsal bir hal alan otoparklar...
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Tam da bu!

Tam da bu!
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Bazen de teselli

Bazen de teselli
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Mabelmobil

Mabelmobil
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Böyle de huyları var.

Böyle de huyları var.
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
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