Misafirlikte Aile İçi Kavganın İçine Düşenlerden Yalnızların 14 Şubat Planlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Misafirlikte Aile İçi Kavganın İçine Düşenlerden Yalnızların 14 Şubat Planlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü sosyal medyanın amiral gemisi Twitter'da öne çıkanlar kimler ve hangi paylaşımlar?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Sanki TL kazanıyor.
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Manzara da çek...
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Eskiden İzlanda'daki ev paylaşılırdı.
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Kompleks görünse de aşırı pratik.
O yaşlara gelinmiş.
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Kaçın sahibi geldi.
İşin zor be Insta.
Böyle bir olay var.
Hem garibanlık hem soğuk...
Karabasan gibi gelen gece istekleri...
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Stokçu diye şikayet edilebilirsin.
Kıskanmayın...
Kapatalım.
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