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Misafirlikte Aile İçi Kavganın İçine Düşenlerden Yalnızların 14 Şubat Planlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Misafirlikte Aile İçi Kavganın İçine Düşenlerden Yalnızların 14 Şubat Planlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.01.2024 - 20:04

Bakalım Çarşamba günü sosyal medyanın amiral gemisi Twitter'da öne çıkanlar kimler ve hangi paylaşımlar?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Sanki TL kazanıyor.

Sanki TL kazanıyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Manzara da çek...

Manzara da çek...
twitter.com

Umut Sarıkaya tipi mutsuzluk tanımları...

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Eskiden İzlanda'daki ev paylaşılırdı.

Eskiden İzlanda'daki ev paylaşılırdı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kompleks görünse de aşırı pratik.

Kompleks görünse de aşırı pratik.
twitter.com

O yaşlara gelinmiş.

O yaşlara gelinmiş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kaçın sahibi geldi.

Kaçın sahibi geldi.
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İşin zor be Insta.

İşin zor be Insta.
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Böyle bir olay var.

Böyle bir olay var.
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Hem garibanlık hem soğuk...

Hem garibanlık hem soğuk...
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Karabasan gibi gelen gece istekleri...

Karabasan gibi gelen gece istekleri...
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Stokçu diye şikayet edilebilirsin.

Stokçu diye şikayet edilebilirsin.
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Kıskanmayın...

Kıskanmayın...
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Kapatalım.

Kapatalım.
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