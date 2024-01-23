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Kedisine Benzeyenlerden Urla'ya Taşınan Zeynep Bastık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kedisine Benzeyenlerden Urla'ya Taşınan Zeynep Bastık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.01.2024 - 19:18

Salı günü timeline'ın nabzı nasıl atmış beraber bakalım...

İyi eğlenceler 🚀

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İnsana romantizm bile yaptırmıyorlar.

İnsana romantizm bile yaptırmıyorlar.
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Akıllı olun ona göre.

Akıllı olun ona göre.
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Çok da riske girme.

Çok da riske girme.
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Bir gözlüğü eksik.

Bir gözlüğü eksik.
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Suyla oluyor mu o ya?

Suyla oluyor mu o ya?
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Fıyt yaptı.

Pazar gecesi...

Pazar gecesi...
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İstanbul'u terk eden Celal Şengör'ü coverlamış.

İstanbul'u terk eden Celal Şengör'ü coverlamış.
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Robot bile gergin.

Robot bile gergin.
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Dönere benzeyen döner sonunda!

Dönere benzeyen döner sonunda!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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