Kedisine Benzeyenlerden Urla'ya Taşınan Zeynep Bastık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kedisine Benzeyenlerden Urla'ya Taşınan Zeynep Bastık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salı günü timeline'ın nabzı nasıl atmış beraber bakalım...
İyi eğlenceler 🚀
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İnsana romantizm bile yaptırmıyorlar.
Akıllı olun ona göre.
Çok da riske girme.
Bir gözlüğü eksik.
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Suyla oluyor mu o ya?
Pazar gecesi...
İstanbul'u terk eden Celal Şengör'ü coverlamış.
Robot bile gergin.
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Dönere benzeyen döner sonunda!
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