Özgür Demirtaş Uzmanlığını Konuşturdu: "Aktrol" Diye Seslendiği Furkan Bölükbaşı'na ABD Profesör Maaşı Cevabı
Özgür Demirtaş Uzmanlığını Konuşturdu: "Aktrol" Diye Seslendiği Furkan Bölükbaşı'na ABD Profesör Maaşı Cevabı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın lüks giyim zevkleri konuşulmaya devam ederken, kendisinin 'finans' uzmanı olduğunu unutanlar harcamalarını sorgulayınca ünlü akademisyenden de matematik dahilinde cevaplar gecikmiyor.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD'de aldığı unvanlarının ardından Türkiye'ye dönerek hem banka yönetim kurulunda bulunmuş hem de akademisyenliği devam etmiş biri isim.
Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı da yıllar önceki bir resmi üzerinden Özgür Demirtaş'ın saatinin fiyatını sorguladı.
"Hey Aktrol" diye seslendiği Bölükbaşı'na sert bir cevap veren Demirtaş, "Sen daha saksıda fetöcü Trol olarak yetiştirilirken ben Amerika Birleşik Devletlerinde Profesörlük yapıyordum" dedi ve ABD'de profesör maaşlarını açıkladı.
Aynı kişiden Demirtaş'a yeni sorular gelse de Özgür Demirtaş başka bir açıklamayla durumu matematiğe bağladı.
Matematik cevabı da burada yer aldı.
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"Senin gibi Konu hakkında cahil olanlar için yıllar önce bir de video çekmişim. İçine ÇEKE ÇEKE izle"
ABD profesör maaşı diyaloğu burada sürdü.
"Gelmez Koçum!"
Özgür Demirtaş'ın Bölükbaşı'na cevap vermesine yorumlar ise ilgi çekti.
İşte o yorumlardan bazıları.
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