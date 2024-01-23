Özgür Demirtaş Uzmanlığını Konuşturdu: "Aktrol" Diye Seslendiği Furkan Bölükbaşı'na ABD Profesör Maaşı Cevabı

Özgür Demirtaş bey merhabalar, Çok merak ettiğim bir konu var. Temmuz 2016’da paylaştığınız bir fotoğrafta 15.400 $ değerinde (yaklaşık 466.000 TL) bir Rolex 116613LB Submariner “Bluesy” marka saat taktığınız görülüyor.

Bir Öğretim Üyesi’nin standart maaşıyla böyle bir saati satın alması mümkün değil. 2016 yılında araştırdığım kadarıyla Öğretim Üyeliği dışında bir ek kazancınız da yokmuş.

Lütfen anlatabilir misiniz böyle pahalı bir saati hangi parayla satın aldınız? Bu parayı nereden ve nasıl kazandınız? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.