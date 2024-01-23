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Özgür Demirtaş Uzmanlığını Konuşturdu: "Aktrol" Diye Seslendiği Furkan Bölükbaşı'na ABD Profesör Maaşı Cevabı

Özgür Demirtaş Uzmanlığını Konuşturdu: "Aktrol" Diye Seslendiği Furkan Bölükbaşı'na ABD Profesör Maaşı Cevabı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 16:14

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın lüks giyim zevkleri konuşulmaya devam ederken, kendisinin 'finans' uzmanı olduğunu unutanlar harcamalarını sorgulayınca ünlü akademisyenden de matematik dahilinde cevaplar gecikmiyor.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD'de aldığı unvanlarının ardından Türkiye'ye dönerek hem banka yönetim kurulunda bulunmuş hem de akademisyenliği devam etmiş biri isim.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD'de aldığı unvanlarının ardından Türkiye'ye dönerek hem banka yönetim kurulunda bulunmuş hem de akademisyenliği devam etmiş biri isim.

Demirtaş'ı yakından takip eden milyonlar olurken, finans uzmanlığını para değerlendirmesi açısından kullanabileceğini bilmeyenler varsa da kendisinin birçok özel toplantıya danışman olarak katıldığı ya da şirketlere danışmanlık verdiği de biliniyor. Kendisi uzmanlık alanında paylaşımlarında 'zamanı' her emek veren gibi bir ücrete tabi tutarken, ayrıca Twitter'da da abonelik sistemini de kullanarak gelir elde ediyor.

Özgür Demirtaş, daha önce de gündem olduğu gibi lüks giyim tarzıyla son günlerde yeniden manşete taşınıyor. Bakınız Demirtaş'ın kemerinin fiyatı ve cevabı.

Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı da yıllar önceki bir resmi üzerinden Özgür Demirtaş'ın saatinin fiyatını sorguladı.

Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı da yıllar önceki bir resmi üzerinden Özgür Demirtaş'ın saatinin fiyatını sorguladı.
twitter.com

Özgür Demirtaş bey merhabalar, Çok merak ettiğim bir konu var. Temmuz 2016’da paylaştığınız bir fotoğrafta 15.400 $ değerinde (yaklaşık 466.000 TL) bir Rolex 116613LB Submariner “Bluesy” marka saat taktığınız görülüyor. 

Bir Öğretim Üyesi’nin standart maaşıyla böyle bir saati satın alması mümkün değil. 2016 yılında araştırdığım kadarıyla Öğretim Üyeliği dışında bir ek kazancınız da yokmuş. 

Lütfen anlatabilir misiniz böyle pahalı bir saati hangi parayla satın aldınız? Bu parayı nereden ve nasıl kazandınız? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

Vergi konusunda da bugün sosyal medyada söylemlere maruz kalan Demirtaş, buna da cevap verdi.

"Hey Aktrol" diye seslendiği Bölükbaşı'na sert bir cevap veren Demirtaş, "Sen daha saksıda fetöcü Trol olarak yetiştirilirken ben Amerika Birleşik Devletlerinde Profesörlük yapıyordum" dedi ve ABD'de profesör maaşlarını açıkladı.

"Hey Aktrol" diye seslendiği Bölükbaşı'na sert bir cevap veren Demirtaş, "Sen daha saksıda fetöcü Trol olarak yetiştirilirken ben Amerika Birleşik Devletlerinde Profesörlük yapıyordum" dedi ve ABD'de profesör maaşlarını açıkladı.
twitter.com

Sen bilmezsin şimdi: ABD’de Finans Profesörleri 300-600 Bin Dolar arası alır.

Yani geçtim kıytırık bir saati, bir düzine trolü satın alıp kapının önüne bağlayacak kadar.

Git beride oyna hadi kış.

Aynı kişiden Demirtaş'a yeni sorular gelse de Özgür Demirtaş başka bir açıklamayla durumu matematiğe bağladı.

Aynı kişiden Demirtaş'a yeni sorular gelse de Özgür Demirtaş başka bir açıklamayla durumu matematiğe bağladı.
twitter.com

Matematik cevabı da burada yer aldı.

Matematik cevabı da burada yer aldı.
twitter.com
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"Senin gibi Konu hakkında cahil olanlar için yıllar önce bir de video çekmişim. İçine ÇEKE ÇEKE izle"

"Senin gibi Konu hakkında cahil olanlar için yıllar önce bir de video çekmişim. İçine ÇEKE ÇEKE izle"
twitter.com

İzlemek isteyenler için video burada.

ABD profesör maaşı diyaloğu burada sürdü.

ABD profesör maaşı diyaloğu burada sürdü.
twitter.com

Benim gibi NY'ta dogmus buyumus birine yutturamazsin :) Buradaki maasin zaten Baruch maasin (subagency), (2/9) summer salary de okuldan gelir, publictir. Yani oyle bir kazancin olsaydi onlar da burada yazilirdi.

"Gelmez Koçum!"

"Gelmez Koçum!"
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Gelmez Koçum! Sen sadece CUNY'den gelenleri görürsün. BARUCH'un hocalara ekstra verdiğini göremezsin. Çünkü Private Funding'den gelir... Zaten bu yüzden BARUCH'un rankingi, diğer CUNY sistemi Üniversitelerinden çok daha yukarıdadır.

Hadi Yarı Cahil Evladım yürü ameliyatına... Hastayı öldürme aman diyim.

Özgür Demirtaş'ın Bölükbaşı'na cevap vermesine yorumlar ise ilgi çekti.

Özgür Demirtaş'ın Bölükbaşı'na cevap vermesine yorumlar ise ilgi çekti.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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