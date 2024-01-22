Özgür Demirtaş'tan 30 Bin Liralık Kemer Haberine Yanıt: "Çaldım mı, Çırptım mı?"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 30 bin lira olduğu iddia edilen kemerine yönelik yapılan haberlere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Özgür Demirtaş büyüyen tartışma sonrası hükümete yakın Ensonhaber'i hedef aldı ve 'Tam Bir Trol Kanalı Haberi. Çaldım mı? Çırptım mı? Vergi mi kaçırdım?' ifadelerini kullandı.