Özgür Demirtaş'tan 30 Bin Liralık Kemer Haberine Yanıt: "Çaldım mı, Çırptım mı?"
Özgür Demirtaş'tan 30 Bin Liralık Kemer Haberine Yanıt: "Çaldım mı, Çırptım mı?"
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 30 bin lira olduğu iddia edilen kemerine yönelik yapılan haberlere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Özgür Demirtaş büyüyen tartışma sonrası hükümete yakın Ensonhaber'i hedef aldı ve 'Tam Bir Trol Kanalı Haberi. Çaldım mı? Çırptım mı? Vergi mi kaçırdım?' ifadelerini kullandı.
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Hükümete yakın Ensonhaber'in ekonomist Özgür Demirtaş'ı 30 bin liralık kemeri üzerinden hedef alması sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.
Haberde, ekonomiye ilişkin her geçen gün eleştirilerini artıran Demirtaş'ın, pahalı bir markaya ait kemeri takmasının insanlar tarafından eleştirildiği iddia edildi.
Ancak Twitter kullanıcılarının büyük bir bölümü Özgür Demirtaş'ın mevcut geliri ve donanımına göre 30 bin liralık bir kemer takmasının gayet doğal olduğunu savundu.
Özgür Demirtaş'ın 30 bin liralık kemerine yönelik bazı sosyal medya yorumları 👇
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Özgür Demirtaş ise söz konusu haber sonrası Twitter hesabından, "Tam Bir Trol Kanalı Haberi. Çaldım mı? Çırptım mı? Vergi mi kaçırdım? Hepsinin hayır olduğunu biliyorsunuz. Bu da size dert olsun" açıklaması yaptı.
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