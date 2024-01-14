Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Ekonomi Uyarısı: 2024 ve 2025 Öngörülerini Paylaştı

Prof Dr. Özgür Demirtaş’ın değerlendirmeleri:

* Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.

* İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.

* Zombi şirketler batacak.

* Kredi daha da zor bulunacak.

* Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

* Ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.

* Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse acı devam edecek.

* Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye’ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım.