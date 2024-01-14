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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Ekonomi Uyarısı: 2024 ve 2025 Öngörülerini Paylaştı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Ekonomi Uyarısı: 2024 ve 2025 Öngörülerini Paylaştı

özgür demirtaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.01.2024 - 20:06

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin 2024 ve 2025 yılları için öngörülerini paylaştı. Özgür Demirtaş, Türkiye'yi ekonomik olarak zor bir yıl beklediğini ifade etti ve bir kez daha yapısal reform vurgusu yaptı.

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Türkiye'de ekonomi denilinece artık birçok insanın aklına ilk Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın adı geliyor.

Türkiye'de ekonomi denilinece artık birçok insanın aklına ilk Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın adı geliyor.

Özgür Demirtaş, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 ve 2025 yılları öngörülerini paylaştı.

Özgür Demirtaş, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 ve 2025 yılları öngörülerini paylaştı.

Ekonomik olarak oldukça zorlu bir yıla girildiğini vurgulayan Demirtaş, 2024'te işsizliğin artacağını, zombi şirketlerin batacağını ve kredi bulmanın zorlaşacağını vurguladı.

Ekonomik olarak oldukça zorlu bir yıla girildiğini vurgulayan Demirtaş, 2024'te işsizliğin artacağını, zombi şirketlerin batacağını ve kredi bulmanın zorlaşacağını vurguladı.

Yapısal reformların önemine dikkat çeken Demirtaş, yapılmazsa “acı reçete”nin devam edeceğini ifade etti.

Yapısal reformların önemine dikkat çeken Demirtaş, yapılmazsa “acı reçete”nin devam edeceğini ifade etti.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı ⬇️

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı ⬇️

Prof Dr. Özgür Demirtaş’ın değerlendirmeleri:

* Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.

İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.

* Zombi şirketler batacak.

* Kredi daha da zor bulunacak.

* Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

* Ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.

* Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse acı devam edecek.

* Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye’ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım.

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tonton1923

kardeşim siz ne anlatıyorsunuz ya ? seçimden önce dolar 19 liraydı şuan 30 tl oldu. türk parası 9 ayda 11 lira değer kaybetti bu akp hükümetinin ekonomiyi dü... Devamını Gör

The_Green berets

Hükümet ile enflasyon aynı anda vatandaşın içinden geçecek

hızır turan

boktan günler bizi bekliyor desenize