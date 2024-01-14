Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Ekonomi Uyarısı: 2024 ve 2025 Öngörülerini Paylaştı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Ekonomi Uyarısı: 2024 ve 2025 Öngörülerini Paylaştı
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin 2024 ve 2025 yılları için öngörülerini paylaştı. Özgür Demirtaş, Türkiye'yi ekonomik olarak zor bir yıl beklediğini ifade etti ve bir kez daha yapısal reform vurgusu yaptı.
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Türkiye'de ekonomi denilinece artık birçok insanın aklına ilk Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın adı geliyor.
Özgür Demirtaş, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 ve 2025 yılları öngörülerini paylaştı.
Ekonomik olarak oldukça zorlu bir yıla girildiğini vurgulayan Demirtaş, 2024'te işsizliğin artacağını, zombi şirketlerin batacağını ve kredi bulmanın zorlaşacağını vurguladı.
Yapısal reformların önemine dikkat çeken Demirtaş, yapılmazsa “acı reçete”nin devam edeceğini ifade etti.
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı ⬇️
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kardeşim siz ne anlatıyorsunuz ya ? seçimden önce dolar 19 liraydı şuan 30 tl oldu. türk parası 9 ayda 11 lira değer kaybetti bu akp hükümetinin ekonomiyi dü... Devamını Gör
Önerin nedir ?
Hükümet ile enflasyon aynı anda vatandaşın içinden geçecek
boktan günler bizi bekliyor desenize