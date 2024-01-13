Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Özgür Demirtaş Savaşların Nasıl Biteceğini Açıkladı: “Siyasetçilerin Çocukları Cepheye”

Özgür Demirtaş Savaşların Nasıl Biteceğini Açıkladı: “Siyasetçilerin Çocukları Cepheye”

özgür demirtaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.01.2024 - 15:26

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla büyük ilgi topladı. Demirtaş, dünyadaki tüm savaşların bitmesi için siyasetçilerin çocuklarının cepheye gitmesi gerektiğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki saldırısı sonrasında şehit düşen askerlere ağlıyor.

Türkiye, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki saldırısı sonrasında şehit düşen askerlere ağlıyor.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da gelen şehit haberlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da gelen şehit haberlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Önce şehit ailelerine başsağlığı dileyen Demirtaş; “Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Çok üzücü” ifadelerini kullandı. Demirtaş sonrasında ise “Türkiye’nin artık şehit vermesini istemiyorum” paylaşımında bulundu.

Önce şehit ailelerine başsağlığı dileyen Demirtaş; “Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Çok üzücü” ifadelerini kullandı. Demirtaş sonrasında ise “Türkiye’nin artık şehit vermesini istemiyorum” paylaşımında bulundu.

Ünlü ekonomist, dünyadaki tüm savaşların bitmesi için ise siyasetçi çocuklarının cepheye gitmesi gerektiğini ifade etti.

Ünlü ekonomist, dünyadaki tüm savaşların bitmesi için ise siyasetçi çocuklarının cepheye gitmesi gerektiğini ifade etti.

“Dünyada siyasetçilerin çocuklarını cepheye gönderirseniz, tüm savaşlar biter. Yalan mı?”

“Dünyada siyasetçilerin çocuklarını cepheye gönderirseniz, tüm savaşlar biter. Yalan mı?”
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
9
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?