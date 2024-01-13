Özgür Demirtaş Savaşların Nasıl Biteceğini Açıkladı: “Siyasetçilerin Çocukları Cepheye”
Özgür Demirtaş Savaşların Nasıl Biteceğini Açıkladı: “Siyasetçilerin Çocukları Cepheye”
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla büyük ilgi topladı. Demirtaş, dünyadaki tüm savaşların bitmesi için siyasetçilerin çocuklarının cepheye gitmesi gerektiğini ifade etti.
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Türkiye, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki saldırısı sonrasında şehit düşen askerlere ağlıyor.
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da gelen şehit haberlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Önce şehit ailelerine başsağlığı dileyen Demirtaş; “Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Çok üzücü” ifadelerini kullandı. Demirtaş sonrasında ise “Türkiye’nin artık şehit vermesini istemiyorum” paylaşımında bulundu.
Ünlü ekonomist, dünyadaki tüm savaşların bitmesi için ise siyasetçi çocuklarının cepheye gitmesi gerektiğini ifade etti.
“Dünyada siyasetçilerin çocuklarını cepheye gönderirseniz, tüm savaşlar biter. Yalan mı?”
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Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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