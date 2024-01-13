Hain Saldırı Nasıl Gerçekleşti? Yine Aynı Bölge Yine Kötü Hava Koşulları!
Hain Saldırı Nasıl Gerçekleşti? Yine Aynı Bölge Yine Kötü Hava Koşulları!
Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit harekatında görevli 9 askerimiz terör örgütü PKK’nın saldırı sonrasında şehit oldu. Saldırının, aralık ayında gerçekleştirilen ve 12 askerimizin şehit düştüğü aynı bölgede yapıldığı öğrenildi. Teröristler, yoğun yağış sonrasında oluşan sisli ve puslu havadan yararlanarak üs bölgesine sızma girişiminde bulunmuş.
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Türkiye, Pençe-Kilit harekatında hayatını kaybeden 9 şehidine ağlıyor. Irak’ın kuzeyinde bulunan üs bölgesinde sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK ile girilen çatışmada toplam 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.
Yaşanan sızma girişiminin, 23 Aralık 2023 günü 12 askerimizin şehit olduğu aynı bölgede yaşandığı ortaya çıktı.
Sözcü’de Özgür Cebe’nin haberine göre; dün akşam saat 17.15’te kalabalık bir grup terörist tarafından üzerleri arazi yapısıyla uyumlu askeri kamuflaj kaplı uzun namlulu M-15 ve M-16 piyade tüfekleri, Dragunov keskin nişancı tüfeği, biksi ağır makineli tüfek, Konkurs ve yeni nesil AT-4 füzeleri ve roketatarlarla saldırı üç ayrı noktadan düzenlendi.
Son iki günden beri bölgede devam eden yoğun sağanak yağış sonrası oluşan sis ve puslu hava nedeniyle bölgede görüş mesafesinin iki metrenin altına düşmesi ve havanın da kararmasından istifade eden hainler, üs bölgesindeki uzak emniyet timlerini hedef aldı.
5-10 metre yakın mesafede sağlanan sıcak temasta 9 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz de yaralandı.
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Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınırken, 15 terörist de silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen teröristler arasında Metina Eyalet sorumlusu ve aynı zamanda saldırının planlamasını yapan Piling kod adlı teröristin de bulunduğu öğrenildi.
Teröristlerin, yağışsız açık havalarda 7/24 keşif/dinleme/gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Keşif Uçakları, Silahlı İnsansız Hava Aracı, üs bölgelerinde yüksek çözünürlüğe sahip gece görüşlü termal cihazlarla bölgenin kontrol altında tutulduğunu bildikleri için sağanak yağış; sis ve puslu bir hava oluşması için fırsat kolladıkları belirlendi.
Öldürülen teröristlerin üzerlerinde kafalarına takılı gece görüşle yüksek çözünürlüğe sahip tepe kameralar ile rüzgâr ölçer, yön gösteren pusula cihazları, güneş panelleri, telsizler, karakol ve üs bölgelerine saldırı planlarını gösteren basit krokiler de ele geçirildi.
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