Hain Saldırı Nasıl Gerçekleşti? Yine Aynı Bölge Yine Kötü Hava Koşulları!

Sözcü’de Özgür Cebe’nin haberine göre; dün akşam saat 17.15’te kalabalık bir grup terörist tarafından üzerleri arazi yapısıyla uyumlu askeri kamuflaj kaplı uzun namlulu M-15 ve M-16 piyade tüfekleri, Dragunov keskin nişancı tüfeği, biksi ağır makineli tüfek, Konkurs ve yeni nesil AT-4 füzeleri ve roketatarlarla saldırı üç ayrı noktadan düzenlendi.