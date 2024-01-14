Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel, Attığı Golden Sonra İsrail’e ‘Selam’ Yollaması Tepki Çekti

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Antalyaspor’da takımının tek golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel attığı golden sonra kameralara bileğine yazdığı not ve çizdiği davut yıldızı ile İsrail’e mesaj yolladı. Kırmızı beyazlı takım, Sagiv Jehezkel’in gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı, gelen tepkiler üzerine paylaşım silindi.

Oluşan büyük tepkiler üzerine İsrailli futbolcu, Antalyaspor Yönetimi’nin aldığı kararla kadro dışı bırakıldı.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada 'Fotoğrafı gördüm. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir' diye konuştu.