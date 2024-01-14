Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel, Attığı Golden Sonra İsrail’e ‘Selam’ Yollaması Tepki Çekti
Antalyaspor'un İsrailli Futbolcusu Sagiv Jehezkel, Attığı Golden Sonra İsrail’e ‘Selam’ Yollaması Tepki Çekti
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Antalyaspor’da takımının tek golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel attığı golden sonra kameralara bileğine yazdığı not ve çizdiği davut yıldızı ile İsrail’e mesaj yolladı. Kırmızı beyazlı takım, Sagiv Jehezkel’in gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı, gelen tepkiler üzerine paylaşım silindi.
Oluşan büyük tepkiler üzerine İsrailli futbolcu, Antalyaspor Yönetimi’nin aldığı kararla kadro dışı bırakıldı.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada 'Fotoğrafı gördüm. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir' diye konuştu.
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Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma, atılan karşılıklı goller sonrasında 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya damga vuran olay ise Antalyaspor’un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel attığı golden sonraki sevinci oldu.
Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti. 28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.
Yazıda, Hamas tarafından İsrail vatandaşlarına yönelik saldırıların başlatıldığı 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan Jehezkel'in gol sevinci sosyal medyada büyük tepki gördü.
Antalyaspor da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı gelen tepkiler üzerine sildi.
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Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.
Antalyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; İsrailli futbolcu kadro dışı bırakıldı. İşte Antalyaspor’un konuya ilişkin açıklaması:
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