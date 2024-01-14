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İsrail Yayınladı: Hamas Liderlerinin Ölüm Listesi

İsrail Yayınladı: Hamas Liderlerinin Ölüm Listesi

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 16:17

İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Hamas'ın yönetim şemasına yer verilen listede 4 üst düzey liderin öldürüldüğü ve 6'sının da yakalandığı görüldü.

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Ekim ayında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırmasından sonra İsrail- Gazze çatışmaları alevlenmiş, pek çok sivil hayatını kaybetmişti.

Ekim ayında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırmasından sonra İsrail- Gazze çatışmaları alevlenmiş, pek çok sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Nentanyahu, Hamas'ın üst düzey yönetimini yok etmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Nentanyahu, Hamas'ın üst düzey yönetimini yok etmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.

İsrail Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin ölüm listesini yayınlandı. Listede öldürülen, yakalanan ya da kaçak durumdaki Hamas yöneticilerinin isim ve fotoğrafları yer aldı.

İsrail Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin ölüm listesini yayınlandı. Listede öldürülen, yakalanan ya da kaçak durumdaki Hamas yöneticilerinin isim ve fotoğrafları yer aldı.

Listede 4 üst düzey ismin öldürüldüğü, 6'sının da yakalandığı görülüyor. Yayınlanan listede bazı üst düzey isimlerin de Avrupa'daki ülkelerde gözaltına alındığı aktarıldı.

Listede 4 üst düzey ismin öldürüldüğü, 6'sının da yakalandığı görülüyor. Yayınlanan listede bazı üst düzey isimlerin de Avrupa'daki ülkelerde gözaltına alındığı aktarıldı.

Hamas'ın siyasi büro ve Batı Şeria operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Salih el-Aruri, bu ayın başlarında Beyrut'ta bir insansız hava aracı saldırısında öldürülen en yüksek profilli hedef olarak dikkat çekti.

Hamas'ın siyasi büro ve Batı Şeria operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Salih el-Aruri, bu ayın başlarında Beyrut'ta bir insansız hava aracı saldırısında öldürülen en yüksek profilli hedef olarak dikkat çekti.
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Kassam Tugayları'nın Gazze dışındaki askeri operasyonlarının önde gelen komutanlarından Azzam el Akra'nın da saldırıda öldürülen beş kişi arasında olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada Hamas'ın 'üst düzey örgüt liderlerinin komutası altında Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki hedeflere yönelik saldırıları ilerletmek için çalıştığı' belirtildi.

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