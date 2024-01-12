Finlandiyalı Sanatçılar, İsrail'in Eurovision'dan Men Edilmesini İstiyor
Finlandiyalı Sanatçılar, İsrail'in Eurovision'dan Men Edilmesini İstiyor
Finlandiyalı sanatçılar, Mayıs ayında yapılacak olan Eurovision yarışmasında İsrail'in yarışmadan men edilmesini istiyor. Finlandiyalı 1400'den fazla sanatçı bunun için bir mektup yazdı.
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İsrail'in Gazze'ye yaptığı yıkıcı saldırılar devam ederken dünyanın farklı yerlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Finlandiyalı sanatçılar, 7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında İsveç'in Malmö şehrinde yapılacak olan Eurovision'da İsrail'in men edilmesini istiyor.
Finlandiya'nın kamu yayımcısı Yle, 1400'den fazla Finlandiyalı sanatçının İsrail'in yarışmadan çekilmesi gerektiğini yazan bir mektubu imzaladıklarını açıkladı.
Yle, Eurovision'da Finlandiya'yı temsil etmek için yarışan sanatçılardan biri olan Finli rapçi Jesse Markin'in, İsrail'in yarışmaya katılması durumunda yarışmaya katılmayacağını söylediğini de açıkladı.
Sanatçılar, İsrail'in yarışmadan men edilmesi için Yle'den desteklerini beklediklerini de ifade ettiler.
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Yle ise sanatçıların destek beklediği bu durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Yle, bu konu ile ilgili Avrupa Yayın Servisi ve diğer ülkelerin kamu yayıncıları ile görüştüğünü söyledi.
Finlandiyalı sanatçılar, mektuplarında İsrail'in, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna saldırıları nedeniyle men edildiği gibi, aynı gerekçelerle yarışmadan çekilmesi gerektiğini belirtti.
"Savaş suçları işleyen ve askeri işgali sürdüren bir ülkeye imajını parlatmak için müzik adına halka açık bir sahne verilmesi değerlerimize uygun değildir. Aynı zamanda diğer katılımcı ülkeler de İsrail'in müdahalesine destek veriyor."
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