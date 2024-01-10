İsrail Ordusuna Katılan Netflix Dizi Oyuncusu Gazze'ye Yapılan Saldırılarda Ağır Yaralandı
İsrail Ordusuna Katılan Netflix Dizi Oyuncusu Gazze'ye Yapılan Saldırılarda Ağır Yaralandı
Kaynak: https://www.haberturk.com/israil-ordu...
7 Ekim İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail ordusuna katılan oyuncu Idan Amedi ağır yaralandı. Netflix'teki Fauda dizisiyle gündeme gelen oyuncu orduda yedek askerdi. Detaylar içerikte!
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7 Ekim'de Hamas-İsrail çatışmalarından sonra İsrail ordusuna katılan şarkıcı ve oyuncu Idan Amedi, şarapnel parçasıyla ağır yaralandı. Habertürk'ün aktardığına göre Idan Amedi ameliyata alındı, tedavisi ise sürüyor.
35 yaşındaki oyuncu, İsrail ordusunda zorunlu askerlik yapıyordu ve Hamas güçleriyle savaşmak için Muharebe Mühendislik Birliği'nde yedek asker olarak görev alıyordu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrailli oyuncu 8 Ocak'ta Gazze Şeridi'nde yer alan bir mahalleyi bombalama operasyonunda yer almıştı.
Idan Amedi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı ve Netflix'te yayınlanan dizi, ana karakterlerin İsrail Savunma Kuvvetleri'ndeki (IDF) deneyimlerini anlatan bir İsrail televizyon dizisi.
Psikolojik, casusluk ve siyasi gerilim türündeki dizinin ilk sezonu, Hamas üyelerinin takibini konu alıyor. Uluslararası alanda popüler olan dizinin dördüncü sezonu ise 2023 yılının ilk aylarında yayınlanmıştı. Amedi bu dizide İsrail'in özel ajan grubunda yer alan Sagi Tzur karakterine hayat veriyordu.
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