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Türkiye'den Destek Bekliyoruz! ABD'nin Türkiye'yi Dahil Ettiği "Ertesi Gün" Açıklamaları Dikkat Çekti

Türkiye'den Destek Bekliyoruz! ABD'nin Türkiye'yi Dahil Ettiği "Ertesi Gün" Açıklamaları Dikkat Çekti

İsrail Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 08:48

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ortadoğu'da resmi temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki mevkidaşı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Blinken, İsrail'deki görüşmelerde Gazze'nin yeniden inşası için 'ertesi gün senaryoları' hakkında açıklamalar yaptı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/tur...
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7 Ekim tarihinden bu yana İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar uluslararası politikanın ana gündem maddesini oluşturuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki resmi temaslarda artış gözlemleniyor.

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar uluslararası politikanın ana gündem maddesini oluşturuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki resmi temaslarda artış gözlemleniyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ocak ayının başından bu yana Ortadoğu temaslarını sürdürüyor. Blinken temasları kapsamında bugüne kadar Türkiye de dahil olmak üzere 5 ülkeyi ziyaret etti.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ocak ayının başından bu yana Ortadoğu temaslarını sürdürüyor. Blinken temasları kapsamında bugüne kadar Türkiye de dahil olmak üzere 5 ülkeyi ziyaret etti.

Blinken Ortadoğu turuna geçtiğimiz hafta Türkiye'den başladı. Sırasıyla dört önemli Arap ülkesi olan Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temaslarda bulundu.

Blinken Ortadoğu turuna geçtiğimiz hafta Türkiye'den başladı. Sırasıyla dört önemli Arap ülkesi olan Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temaslarda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu temaslarının son ayağı İsrail oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya gelen Blinken önemli açıklamalarda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu temaslarının son ayağı İsrail oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya gelen Blinken önemli açıklamalarda bulundu.

Blinken: "Filistin devletini savunacağız"

Blinken: "Filistin devletini savunacağız"

Blinken, 'Türkiye'nin de dahil olduğu 5 ülke ile birlikte Gazze'nin yeniden inşa ve idare sürecine katkıda bulunacağız. Filistin için 'ertesi gün senaryolarına' hazırlanıyoruz. Gittiğim her ülke Filistin'deki savaşın bitmesi için katkı sağlamak istiyor' açıklamasında bulundu.

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Blinken aşırı sağcıların hedefinde:

Blinken aşırı sağcıların hedefinde:
twitter.com

Netanyahu ve Herzog ile görüşen Blinken, İsrail'deki aşırı sağcılar tarafından eleştirilerin hedefinde. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “Hamas’la güzel konuşmanın zamanı değil, büyük sopayı kullanmanın zamanı” mesajını paylaştı.

Blinken'ın Türkiye temaslarında neler konuşulmuştu?

Blinken'ın Türkiye temaslarında neler konuşulmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmelerde her iki taraf da Gazze'de iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin başlaması çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgularken Blinken ise Gazze'nin inşası sürecinde Türkiye'den destek talebinde bulundu.

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