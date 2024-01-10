Türkiye'den Destek Bekliyoruz! ABD'nin Türkiye'yi Dahil Ettiği "Ertesi Gün" Açıklamaları Dikkat Çekti
Türkiye'den Destek Bekliyoruz! ABD'nin Türkiye'yi Dahil Ettiği "Ertesi Gün" Açıklamaları Dikkat Çekti
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/tur...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ortadoğu'da resmi temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki mevkidaşı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Blinken, İsrail'deki görüşmelerde Gazze'nin yeniden inşası için 'ertesi gün senaryoları' hakkında açıklamalar yaptı. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
7 Ekim tarihinden bu yana İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar uluslararası politikanın ana gündem maddesini oluşturuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki resmi temaslarda artış gözlemleniyor.
Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ocak ayının başından bu yana Ortadoğu temaslarını sürdürüyor. Blinken temasları kapsamında bugüne kadar Türkiye de dahil olmak üzere 5 ülkeyi ziyaret etti.
Blinken Ortadoğu turuna geçtiğimiz hafta Türkiye'den başladı. Sırasıyla dört önemli Arap ülkesi olan Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temaslarda bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu temaslarının son ayağı İsrail oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya gelen Blinken önemli açıklamalarda bulundu.
Blinken: "Filistin devletini savunacağız"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Blinken aşırı sağcıların hedefinde:
Blinken'ın Türkiye temaslarında neler konuşulmuştu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda