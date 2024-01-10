Türkiye'den Destek Bekliyoruz! ABD'nin Türkiye'yi Dahil Ettiği "Ertesi Gün" Açıklamaları Dikkat Çekti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmelerde her iki taraf da Gazze'de iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin başlaması çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgularken Blinken ise Gazze'nin inşası sürecinde Türkiye'den destek talebinde bulundu.