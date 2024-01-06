Listede Türkiye'den de İsimler Var! ABD Dışişleri Bakanlığı 'Adalet İçin Ödül' Programını Devreye Soktu

Bakanlığın açıklamasına göre Alshawa, Trend GYO'nun CEO'su ve kendisi pek çok Hamas yatırım portföy şirketinde kurul üyesi. Jahleb, Hamas yatırım portföy sekreteri. Jadallah ise yine çok sayıda portföy şirketin kurulunda yer alan bir isim.