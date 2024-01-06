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Listede Türkiye'den de İsimler Var! ABD Dışişleri Bakanlığı 'Adalet İçin Ödül' Programını Devreye Soktu

Listede Türkiye'den de İsimler Var! ABD Dışişleri Bakanlığı 'Adalet İçin Ödül' Programını Devreye Soktu

Amerika Birleşik Devletleri Hamas
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 13:49

7 Ekim tarihinden sonra dünyanın gözü kulağı Hamas-İsrail çatışmasında. ABD'nin İsrail politikası çerçevesinde yaptığı planlar şu sıralar gündemde. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, Hamas'a mali destek verenler hakkında bilgi sağlayanları ödüllendirecek. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/abdden...
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Orta Doğu'daki Hamas ve İsrail arasındaki çatışma uluslararası alanda en öncelilikli gündem maddesi. İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası ABD'nin İsrail politikalarında değişiklikler meydana geliyor.

Orta Doğu'daki Hamas ve İsrail arasındaki çatışma uluslararası alanda en öncelilikli gündem maddesi. İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası ABD'nin İsrail politikalarında değişiklikler meydana geliyor.

Dünya ülkelerinin Hamas'ın terör örgütü mü yoksa değil mi diye tartıştığı ortamda ABD'den geçtiğimiz günlerde Hamas ile ilgili bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Dünya ülkelerinin Hamas'ın terör örgütü mü yoksa değil mi diye tartıştığı ortamda ABD'den geçtiğimiz günlerde Hamas ile ilgili bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Duvar'da yer alan habere göre ABD, Hamas'a mali destek sağladığı ifade edilen isimlerle ilgili bilgi karşılığında 10 milyon dolara kadar ödül verecek. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre listede Türkiye merkezli üç isim de yer alıyor.

Duvar'da yer alan habere göre ABD, Hamas'a mali destek sağladığı ifade edilen isimlerle ilgili bilgi karşılığında 10 milyon dolara kadar ödül verecek. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre listede Türkiye merkezli üç isim de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 'Adalet için Ödüller' isimli bir programın başlatıldığı ve programın amacının Hamas'a mali destek verenlerin finansal mekanizmasını bozmak olduğu bilgileri yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 'Adalet için Ödüller' isimli bir programın başlatıldığı ve programın amacının Hamas'a mali destek verenlerin finansal mekanizmasını bozmak olduğu bilgileri yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 'Adalet için Ödüller' isimli bir programın başlatıldığı ve programın amacının Hamas'a mali destek verenlerin finansal mekanizmasını bozmak olduğu bilgileri yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 'Adalet için Ödüller' isimli bir programın başlatıldığı ve programın amacının Hamas'a mali destek verenlerin finansal mekanizmasını bozmak olduğu bilgileri yer alıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah'ın Hamas'ın Türkiye'deki yatırım ağının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah'ın Hamas'ın Türkiye'deki yatırım ağının bir parçası olduğu belirtiliyor.
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Listede yer alan isimler kim?

Listede yer alan isimler kim?

Bakanlığın açıklamasına göre Alshawa, Trend GYO'nun CEO'su ve kendisi pek çok Hamas yatırım portföy şirketinde kurul üyesi. Jahleb, Hamas yatırım portföy sekreteri. Jadallah ise yine çok sayıda portföy şirketin kurulunda yer alan bir isim.

ABD'nin 'Adalet için Ödüller' programı kimleri kapsıyor?

ABD'nin 'Adalet için Ödüller' programı kimleri kapsıyor?

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Hamas'a önemli oranda gelir sağlayan mali mekanizmalar, Hamas bağışçıları, Hamas'ın finansa işlerini kolaylaştıran döviz büroları gibi işletmeler ve paravan şirketler hakkında ABD'ye bilgi verenler bu ödül programından yararlanacak.

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