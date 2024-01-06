Listede Türkiye'den de İsimler Var! ABD Dışişleri Bakanlığı 'Adalet İçin Ödül' Programını Devreye Soktu
Listede Türkiye'den de İsimler Var! ABD Dışişleri Bakanlığı 'Adalet İçin Ödül' Programını Devreye Soktu
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/abdden...
7 Ekim tarihinden sonra dünyanın gözü kulağı Hamas-İsrail çatışmasında. ABD'nin İsrail politikası çerçevesinde yaptığı planlar şu sıralar gündemde. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, Hamas'a mali destek verenler hakkında bilgi sağlayanları ödüllendirecek. Detaylar içerikte!
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Orta Doğu'daki Hamas ve İsrail arasındaki çatışma uluslararası alanda en öncelilikli gündem maddesi. İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası ABD'nin İsrail politikalarında değişiklikler meydana geliyor.
Dünya ülkelerinin Hamas'ın terör örgütü mü yoksa değil mi diye tartıştığı ortamda ABD'den geçtiğimiz günlerde Hamas ile ilgili bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.
Duvar'da yer alan habere göre ABD, Hamas'a mali destek sağladığı ifade edilen isimlerle ilgili bilgi karşılığında 10 milyon dolara kadar ödül verecek. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre listede Türkiye merkezli üç isim de yer alıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 'Adalet için Ödüller' isimli bir programın başlatıldığı ve programın amacının Hamas'a mali destek verenlerin finansal mekanizmasını bozmak olduğu bilgileri yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 'Adalet için Ödüller' isimli bir programın başlatıldığı ve programın amacının Hamas'a mali destek verenlerin finansal mekanizmasını bozmak olduğu bilgileri yer alıyor.
Bakanlığın açıklamasına göre Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah'ın Hamas'ın Türkiye'deki yatırım ağının bir parçası olduğu belirtiliyor.
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Listede yer alan isimler kim?
ABD'nin 'Adalet için Ödüller' programı kimleri kapsıyor?
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