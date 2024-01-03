Takip, Adam Kaçırma ve Dahası! MİT ve Emniyet Türkiye'deki İsrail Ajanlarına Operasyon Düzenleyip Deşifre Etti
Takip, Adam Kaçırma ve Dahası! MİT ve Emniyet Türkiye'deki İsrail Ajanlarına Operasyon Düzenleyip Deşifre Etti
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/mossad...
MİT ve Emniyet, İstanbul'da İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, takip, keşif ve adam kaçırmakla suçlanıyor. Detaylar içerikte!
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İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerginlik yaşanıyor. Özellikle İsrail'in istihbarat merkezi Mossad'ın Türkiye'deki Hamas üyelerine suikast düzenleme planları iki ülkenin istihbarat güçleri arasında restleşmeye neden olmuştu.
İsrail güvenlik kaynakları basında çıkan haberlerde Lübnan, Katar ve Türkiye'de Hamas'ı yok etmek bizim görevimiz mesajları verirken Türk güvenlik kaynakları İsrail istihbaratını uyarmış ve ülkede böyle operasyonlara müsaade etmeyeceklerini dile getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde AA'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Mossad'a operasyon düzenledi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Türkiye'de ikamet eden yabancılara yönelik takip, keşif ve adam kaçırmakla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ise uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında edinilen bilgiler arasında istihbarat yetkililerinin takip listesinde savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin olduğu öğrenildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT'in Mossad'da yönelik gerçekleştirdiği operasyon hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. MİT ve emniyet mensuplarını tebrik eden Yerlikaya, baskın yapılan adreslerde 43.830 euro, 23.680 dolar, 1 adet adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.
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