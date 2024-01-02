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Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 'Damadını Kayırdığı' Gerekçesiyle Ev Hapsi Cezasına Çarptırıldı

Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 'Damadını Kayırdığı' Gerekçesiyle Ev Hapsi Cezasına Çarptırıldı

Başbakan Gündem
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 02.01.2024 - 13:14

Arnavutluk'un eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Berisha, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları kapsamında ev hapsi cezasına çarptırıldı. 79 yaşındaki Berisha'nın damadını kayırdığı iddialar arasında. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/01/es...
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Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Sali Berisha'yı bir devlet arazisinin özelleştirilmesi sırasında damadını kayırmakla suçladı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Sali Berisha'yı bir devlet arazisinin özelleştirilmesi sırasında damadını kayırmakla suçladı.

Mahkeme, 79 yaşındaki Berisha'yı görevde olduğu dönemle ilgili yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında ev hapsi cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 79 yaşındaki Berisha'yı görevde olduğu dönemle ilgili yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında ev hapsi cezasına çarptırdı.

Sali Berisha, komünizm politikalarından çökmüş bir halde çıkan Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanı, 2005-2013 yılları arasında ise başbakanlık yapmıştı.

Sali Berisha, komünizm politikalarından çökmüş bir halde çıkan Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanı, 2005-2013 yılları arasında ise başbakanlık yapmıştı.

Euronews'ün haberine göre mevcut durumda Arnavutluk'un en büyük muhalefet partisi Demokratik Parti'nin başında bulunan eski Başbakan Berisha iddiaları reddetti.

Euronews'ün haberine göre mevcut durumda Arnavutluk'un en büyük muhalefet partisi Demokratik Parti'nin başında bulunan eski Başbakan Berisha iddiaları reddetti.

Yolsuzluk ve Organize Suçlar Birinci Derece Özel Mahkemesi'nin suçlamalarını reddeden Berisha, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı hedef aldı. Berisha, Rama'yı muhalefeti susturmak için siyasi saldırı yapmakla suçladı.

Yolsuzluk ve Organize Suçlar Birinci Derece Özel Mahkemesi'nin suçlamalarını reddeden Berisha, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı hedef aldı. Berisha, Rama'yı muhalefeti susturmak için siyasi saldırı yapmakla suçladı.
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Ev hapsiyle cezalandırılmasının ardından Berisha Facebook'ta yaptığı açıklamada, "İster ev hapsine çarptırılayım ister kapımda polisler dursun, hiçbir şey beni sizden ayıramayacak" ifadesini kullandı.

Ev hapsiyle cezalandırılmasının ardından Berisha Facebook'ta yaptığı açıklamada, "İster ev hapsine çarptırılayım ister kapımda polisler dursun, hiçbir şey beni sizden ayıramayacak" ifadesini kullandı.

Peki Berisha'ya neden yolsuzluk davası açıldı?

Peki Berisha'ya neden yolsuzluk davası açıldı?

Arnavutluk'un eski Cumhurbaşkanı Berisha, ülkesinde yolsuzluk eylemlerine karışmakla suçlanıyor. Hatta 2021 yılında ABD, Berisha ve ailesinin ülkeye girişini yasaklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Berisha'nın yönetimdeyken gücünü kendi çıkarları için kullandığını, akrabalarını ve siyasi çevresini zenginleştirdiğini iddia etmişti.

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