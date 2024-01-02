Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 'Damadını Kayırdığı' Gerekçesiyle Ev Hapsi Cezasına Çarptırıldı

Arnavutluk'un eski Cumhurbaşkanı Berisha, ülkesinde yolsuzluk eylemlerine karışmakla suçlanıyor. Hatta 2021 yılında ABD, Berisha ve ailesinin ülkeye girişini yasaklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Berisha'nın yönetimdeyken gücünü kendi çıkarları için kullandığını, akrabalarını ve siyasi çevresini zenginleştirdiğini iddia etmişti.