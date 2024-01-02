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Bu Resmen İşgal! İsrail'in Gazze'yi Aşiretlere Bölüp Yönetme Planı Olduğu Ortaya Çıktı

Bu Resmen İşgal! İsrail'in Gazze'yi Aşiretlere Bölüp Yönetme Planı Olduğu Ortaya Çıktı

İsrail Filistin Gündem
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 10:52

Ekim ayından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Gazze'nin idaresiyle ilgili çok tartışılacak planlar basına yansıyor. İsrail basınının haberine göre İsrail ordusu Gazze'de aşiret yönetimi kuracak. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/israil-in-ye...
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7 Ekim tarihinden bu yana İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu her geçen gün çoğu çocuk ve kadın olmak üzere pek çok sivil hayatını kaybediyor.

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu her geçen gün çoğu çocuk ve kadın olmak üzere pek çok sivil hayatını kaybediyor.

İsrail'in saldırıları devam ederken ülke basınında İsrail ordusunun Gazze ile ilgili neyi planladığı çok konuşuluyor. İsrail basınına göre ordu Gazze'yi bölgelere ayıracak ve insani yardımların dağıtılması için geçici bir süre aşiretleri görevlendirecek.

İsrail'in saldırıları devam ederken ülke basınında İsrail ordusunun Gazze ile ilgili neyi planladığı çok konuşuluyor. İsrail basınına göre ordu Gazze'yi bölgelere ayıracak ve insani yardımların dağıtılması için geçici bir süre aşiretleri görevlendirecek.

Basına göre Gazze'de görev alacak bu aşiretler İsrail ordusu ve istihbaratı Şin-Bet’in (Şabak) tarafından yönetilecek. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre ordu, Gazze yönetimi hakkında hazırladığı planı İsrail kabinesine sundu.

Basına göre Gazze'de görev alacak bu aşiretler İsrail ordusu ve istihbaratı Şin-Bet’in (Şabak) tarafından yönetilecek. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre ordu, Gazze yönetimi hakkında hazırladığı planı İsrail kabinesine sundu.

Ancak ABD, İsrail'in bu planı konusunda endişeli. ABD, Gazze'nin idaresini Abbas liderliğindeki Filistin'in üstlenmesini isterken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'nin güvenlik kontrolünü ele geçirmek istiyor.

Ancak ABD, İsrail'in bu planı konusunda endişeli. ABD, Gazze'nin idaresini Abbas liderliğindeki Filistin'in üstlenmesini isterken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'nin güvenlik kontrolünü ele geçirmek istiyor.

Zira ABD yönetimine göre İsrail, Gazze'nin Filistin yönetimi altında olmasını reddeder ve aşiret planını hayata geçirirse Gazze'yi fiilen işgal edebilir.

Zira ABD yönetimine göre İsrail, Gazze'nin Filistin yönetimi altında olmasını reddeder ve aşiret planını hayata geçirirse Gazze'yi fiilen işgal edebilir.
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Hamas, 2007 yılından beri Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı kontrol ediyor. Netanyahu ise Gazze'nin güvenlik kontrolünü Hamas'a ya da başka bir Filistin yönetimine bırakmaya niyetli değil.

Hamas, 2007 yılından beri Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı kontrol ediyor. Netanyahu ise Gazze'nin güvenlik kontrolünü Hamas'a ya da başka bir Filistin yönetimine bırakmaya niyetli değil.

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