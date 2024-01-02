Bu Resmen İşgal! İsrail'in Gazze'yi Aşiretlere Bölüp Yönetme Planı Olduğu Ortaya Çıktı

Ekim ayından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Gazze'nin idaresiyle ilgili çok tartışılacak planlar basına yansıyor. İsrail basınının haberine göre İsrail ordusu Gazze'de aşiret yönetimi kuracak. Detaylar içerikte!