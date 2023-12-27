İsrail ile Türkiye Arasında En Üst Perdeden Kavga: Netanyahu’nun Açıklamalarına Fahrettin Altun'dan Tepki
İsrail ile Türkiye Arasında En Üst Perdeden Kavga: Netanyahu’nun Açıklamalarına Fahrettin Altun'dan Tepki
İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hitler’ benzetmesine cevap verdi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘bize vaaz verecek son kişi’ derken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu’ya tepki gösterdi.
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İsrail’in, Filistin’de yaptığı katliamda 20 binden fazla insan hayatını kaybederken, dünyada lider bazında en sert tepki ise Türkiye’den geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki katliamı için “Sizin Hitler’den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Yok.” açıklamasında bulunmuştu.
Netanyahu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
“Kürtlere soykırım uygulayan ve kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak vaazı verecek son kişidir. Dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail Silahlı Güçleri, Erdoğan’ın övdüğü, liderlerine ev sahipliği yaptığı, insanlık suçları işleyen dünyanın en vahşi terör örgütü Hamas-IŞİD’i ortadan kaldırmak için savaşıyor.”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.
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“İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. İsrail Başbakanı Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu’dur.”
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