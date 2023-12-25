İsrail'den Türkiye'ye Starbucks Misillemesi: Türk Kahvesinin Adını Değiştirdiler!

Türkiye'de İsrail ile Filistin arasında başlayan savaş sonrası hedef tahtası haline gelen ABD'li kahve zinciri Starbucks için İsrail tarafından misilleme geldi. İsrailli gıda devi Strauss, ‘Elite Türk Kahvesi’ adlı ürününün adını değiştirerek 'Türk Kahvesi' ibaresini çıkardı.