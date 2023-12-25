İsrail'den Türkiye'ye Starbucks Misillemesi: Türk Kahvesinin Adını Değiştirdiler!
İsrail'den Türkiye'ye Starbucks Misillemesi: Türk Kahvesinin Adını Değiştirdiler!
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ABD'li kahve zinciri Starbucks, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle bir süredir Türkiye'de protesto ediliyor.
Hatta öyle ki TGRT Haber'in deneyimli sunucusu Meltem Günay, dün yayın sırasında önünde unuttuğu Starbucks bardağı nedeniyle işinden oldu.
ODA TV'nin haberine göre tüm bunların ardından İsrail tarafından da dikkat çeken bir hamle geldi.
İsrailli gıda devi Strauss, meşhur ‘Elite Türk Kahvesi’ olarak sattığı üründen 'Türk' ifadesi kaldırıldı.
Söz konusu ürünün üzerinde artık İsrail Bayrağı eşliğinde "Başka ülkemiz yok" yazısının yer aldığı belirtiliyor.
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Türk kahvesi paketinin değişen görünümü ⬇️
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