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Güney Kore’de Korkunç Saldırı: Muhalefet Lideri Boynunda Bıçaklandı

Güney Kore’de Korkunç Saldırı: Muhalefet Lideri Boynunda Bıçaklandı

Güney Kore
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 08:23

Güney Kore’de ana muhalefetin lideri Lee Jae-myung, bir inşaat alanına düzenlendiği ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Boynundan bıçaklanan Lee Jae-myung, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Dünya, Güney Kore’de bir siyasinin uğradığı saldırıyı konuşuyor.

Dünya, Güney Kore’de bir siyasinin uğradığı saldırıyı konuşuyor.

59 yaşındaki Lee Jae-myung, Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklandı.

59 yaşındaki Lee Jae-myung, Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırgan olay yerinde yakalandı.

Saldırgan olay yerinde yakalandı.

Hassas Video: İşte saldırı anı 👇

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