Kuzey Kore'ye Gitmiş Kişilerden Yaşamın Nasıl Olduğuna Dair 15 Göz Açıcı Hikaye

'Müze gerçekten çok iyi tasarlanmıştı ama içerisindekiler çok ürperticiydi. Amerikalıların çocukları ve kadınları öldürdüğü fotoğraflar oldukça açık ve sansürsüz bir şekilde sergileniyordu. Ayrıca Amerika'nın nasıl gelip aniden savaşı başlattığına dair yalan bir video oynatıldı ve 3 saat boyunca bunları izlememiz gerekti.'