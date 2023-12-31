Kuzey Kore'ye Gitmiş Kişilerden Yaşamın Nasıl Olduğuna Dair 15 Göz Açıcı Hikaye
Kuzey Kore'ye Gitmiş Kişilerden Yaşamın Nasıl Olduğuna Dair 15 Göz Açıcı Hikaye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kuzey Kore, dünyanın en kapalı ve en az bilinen ülkelerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda birçok kişinin merakını da cezbediyor. Bu gizemli ülkeyi ziyaret etmiş olanlar, genellikle orada gördükleri ve deneyimledikleri hakkında ilginç hikayeler anlatıyorlar.
Peki, bu hikayeler neler? İşte Kuzey Kore'ye gitmiş kişilerin anlattıkları...
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1. "Ben oradayken 'Başka ülkelerde de müzik var mı?' diye sormuşlardı ve bana çılgınca gelmişti."
2. "Kaldığımız birçok otelde musluk kullanıyorsan lastik terlik giymen gerekiyordu."
3. "Tamponun ne olduğunu bilmiyor olmaları benim için çılgıncaydı."
4. "Biz geldiğimizde aniden parkın ışıkları açıldı ve etrafta oynayan çocuklar gözüktü."
5. "Gittiğimiz müzedeki her şey çok garipti."
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6. "Çocuklar tarafından oynan bir gösteriye gitmiştik ve Kore Savaşı'nı canlandırıyorlardı."
7. "Ben 2008 yılında Kuzey Kore'ye gittiğimde bütün yollar bomboştu ve bizim dışımızda bir araba görmek çok zordu."
8. "Kocaman marketleri olsa da içerisindeki her şey tek türdü."
9. "Bütün binalar ve sokaklar liderlerinin ne kadar büyük ve muhteşem olduğuyla ilgili fotoğraflar ve tabelalar ile doluydu."
10. "Turumuz sırasında içerisinde olduğumuz araba bir bisikletliye çarptı ve sürücü durmak yerine sürmeye devam etti."
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11. "Biz gittiğimizde askeri gösteriler yapılıyordu ve atların üstünde ilginç hareketler sergiliyorlardı."
12. "Savaş müzesinde 'Kuzey Koreli bebekleri yiyen' Japon askerlerinin fotoğrafları vardı."
13. "Ziyaretimiz sırasında beklenmedik ve plansız bir şekilde çevredeki bir Amerikan müzesine girmemize izin verdiler."
14. "Kuzey Kore'nin çok kötü bir ülke olduğunu bildiğim için büyük bir beklentim yoktu."
15. "Benim için en ilginç olanı yerliler bizimle konuşmaya çalışmasın diye otelin önünde silahlı askerlerin beklemesiydi."
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