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Kuzey Kore'ye Gitmiş Kişilerden Yaşamın Nasıl Olduğuna Dair 15 Göz Açıcı Hikaye

Kuzey Kore'ye Gitmiş Kişilerden Yaşamın Nasıl Olduğuna Dair 15 Göz Açıcı Hikaye

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 21:31

Kuzey Kore, dünyanın en kapalı ve en az bilinen ülkelerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda birçok kişinin merakını da cezbediyor. Bu gizemli ülkeyi ziyaret etmiş olanlar, genellikle orada gördükleri ve deneyimledikleri hakkında ilginç hikayeler anlatıyorlar. 

Peki, bu hikayeler neler? İşte Kuzey Kore'ye gitmiş kişilerin anlattıkları...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ben oradayken 'Başka ülkelerde de müzik var mı?' diye sormuşlardı ve bana çılgınca gelmişti."

1. "Ben oradayken 'Başka ülkelerde de müzik var mı?' diye sormuşlardı ve bana çılgınca gelmişti."

'Dış dünyadan bu kadar soyutlanmış durumlardalar.'

2. "Kaldığımız birçok otelde musluk kullanıyorsan lastik terlik giymen gerekiyordu."

2. "Kaldığımız birçok otelde musluk kullanıyorsan lastik terlik giymen gerekiyordu."

'Çünkü garip bir şekilde musluklardan elektrik çarpma ihtimali vardı.'

3. "Tamponun ne olduğunu bilmiyor olmaları benim için çılgıncaydı."

3. "Tamponun ne olduğunu bilmiyor olmaları benim için çılgıncaydı."

'Havalanından geçerken bavullarımı kontrol ediyorlardı ve içerisindeki tamponun ne olduğunu anlayamadılar. Sonunda başka bir görevli geldi ve tampon olduğunu anlatabilmeyi başardığımda yüzleri aniden kızardı ve bavulumu kapatarak beni yoluma gönderdiler.'

4. "Biz geldiğimizde aniden parkın ışıkları açıldı ve etrafta oynayan çocuklar gözüktü."

4. "Biz geldiğimizde aniden parkın ışıkları açıldı ve etrafta oynayan çocuklar gözüktü."

'Biz giderken ışıklar tekrar söndü ve çocuklar ortadan kayboldu. Sanki bütün her şey sergilenen bir oyun gibiydi...'

5. "Gittiğimiz müzedeki her şey çok garipti."

5. "Gittiğimiz müzedeki her şey çok garipti."

'Örneğin Kim Il-sung'un yerel bir fabrikada Kimchi tadarken kullandığı kaşık sergileniyordu ve müzede fotoğrafları olan bazı şeyler Kuzey Kore'de değil aslında Güney Kore'de bulunuyordu.'

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6. "Çocuklar tarafından oynan bir gösteriye gitmiştik ve Kore Savaşı'nı canlandırıyorlardı."

6. "Çocuklar tarafından oynan bir gösteriye gitmiştik ve Kore Savaşı'nı canlandırıyorlardı."

'Çılgınca olansa Amerikalı ve Güney Koreli askerleri canlandıran çocuklarının yüzü bir fareye benzeyecek şekilde  boyanmıştı.'

7. "Ben 2008 yılında Kuzey Kore'ye gittiğimde bütün yollar bomboştu ve bizim dışımızda bir araba görmek çok zordu."

7. "Ben 2008 yılında Kuzey Kore'ye gittiğimde bütün yollar bomboştu ve bizim dışımızda bir araba görmek çok zordu."

8. "Kocaman marketleri olsa da içerisindeki her şey tek türdü."

8. "Kocaman marketleri olsa da içerisindeki her şey tek türdü."

'Örneğin tek bir cips markası ve tek bir kahve türü gibi.'

9. "Bütün binalar ve sokaklar liderlerinin ne kadar büyük ve muhteşem olduğuyla ilgili fotoğraflar ve tabelalar ile doluydu."

9. "Bütün binalar ve sokaklar liderlerinin ne kadar büyük ve muhteşem olduğuyla ilgili fotoğraflar ve tabelalar ile doluydu."

10. "Turumuz sırasında içerisinde olduğumuz araba bir bisikletliye çarptı ve sürücü durmak yerine sürmeye devam etti."

10. "Turumuz sırasında içerisinde olduğumuz araba bir bisikletliye çarptı ve sürücü durmak yerine sürmeye devam etti."

''Bütün yollar devlete ait ve yolda bisiklet sürmek istiyorsa bu riski almış olmalı,' demişti.

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11. "Biz gittiğimizde askeri gösteriler yapılıyordu ve atların üstünde ilginç hareketler sergiliyorlardı."

11. "Biz gittiğimizde askeri gösteriler yapılıyordu ve atların üstünde ilginç hareketler sergiliyorlardı."

'Sürücülerden birisi attan düştü ama kırılan bacağına rağmen gösterisine devam etmeye çalıştı. Umarım bu küçük hatası ona pahalıya mal olmamıştır.'

12. "Savaş müzesinde 'Kuzey Koreli bebekleri yiyen' Japon askerlerinin fotoğrafları vardı."

12. "Savaş müzesinde 'Kuzey Koreli bebekleri yiyen' Japon askerlerinin fotoğrafları vardı."

13. "Ziyaretimiz sırasında beklenmedik ve plansız bir şekilde çevredeki bir Amerikan müzesine girmemize izin verdiler."

13. "Ziyaretimiz sırasında beklenmedik ve plansız bir şekilde çevredeki bir Amerikan müzesine girmemize izin verdiler."

'Müze gerçekten çok iyi tasarlanmıştı ama içerisindekiler çok ürperticiydi. Amerikalıların çocukları ve kadınları öldürdüğü fotoğraflar oldukça açık ve sansürsüz bir şekilde sergileniyordu. Ayrıca Amerika'nın nasıl gelip aniden savaşı başlattığına dair yalan bir video oynatıldı ve 3 saat boyunca bunları izlememiz gerekti.'

14. "Kuzey Kore'nin çok kötü bir ülke olduğunu bildiğim için büyük bir beklentim yoktu."

14. "Kuzey Kore'nin çok kötü bir ülke olduğunu bildiğim için büyük bir beklentim yoktu."

'Ama yemekler gerçekten güzeldi ve insanlar da cana yakındı.'

15. "Benim için en ilginç olanı yerliler bizimle konuşmaya çalışmasın diye otelin önünde silahlı askerlerin beklemesiydi."

15. "Benim için en ilginç olanı yerliler bizimle konuşmaya çalışmasın diye otelin önünde silahlı askerlerin beklemesiydi."

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