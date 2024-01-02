Yılbaşı Eğlencesini Fırsat Bilen Rusya, Göçmenleri Zorla Askerlik Şubesine Götürdü!

Ukrayna işgalini sürdüren Rus ordusunda azalan asker sayısı giderek sorun haline geliyor. Putin geçtiğimiz aylarda ordunun silahlı kuvvetler kanadını güçlendirmek için askeri personel sayısını artırmaya yönelik bir kararname imzalamıştı. Ancak Putin'in politikaları bununla sınırlı değil. Devlet başkanı şimdi de göçmenleri zorla silah altına almaya çalışıyor. Detaylar içerikte!