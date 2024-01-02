Yılbaşı Eğlencesini Fırsat Bilen Rusya, Göçmenleri Zorla Askerlik Şubesine Götürdü!
Yılbaşı Eğlencesini Fırsat Bilen Rusya, Göçmenleri Zorla Askerlik Şubesine Götürdü!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/686296/...
Ukrayna işgalini sürdüren Rus ordusunda azalan asker sayısı giderek sorun haline geliyor. Putin geçtiğimiz aylarda ordunun silahlı kuvvetler kanadını güçlendirmek için askeri personel sayısını artırmaya yönelik bir kararname imzalamıştı. Ancak Putin'in politikaları bununla sınırlı değil. Devlet başkanı şimdi de göçmenleri zorla silah altına almaya çalışıyor. Detaylar içerikte!
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken orduda asker sıkıntısı çektiği tüm dünya tarafından biliniyor. Zira Rus ordusuna bağlı çok sayıda asker geçtiğimiz aylarda Donetsk ve Harkov'daki cephelerde hayatını kaybetmişti.
Bu nedenle Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin sayısını 170 bin artırarak 1.32 milyona çıkaran bir kararname imzalamıştı. Ancak Putin'in asker sayısını artırmaya yönelik politikaları oldukça karmaşık.
Şimdi de Rusya'dan bu katılım çağrısından zorla askere götürmeye evrilen değişim haberleri geliyor. Independent'in aktardığına ve Rus yerel basınına göre Putin yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek kaçak olduğundan şüphelenilen göçmenleri topladı ve Ukrayna savaşına katılmaya zorladı.
Rus kolluk kuvvetleri yılbaşı eğlenceleri sırasında St. Petersburg sokaklarında devriye gezerken 'suçu önleme' bahanesiyle yaklaşık 3 bin göçmeni gözaltına aldı.
Moscow Times'ın haberine göre göçmenlerin bir kısmına askeri celpler verildi, bir kısmı da zorla askerlik şubelerine götürüldü. Bu göçmenler ise ağırlıklı olarak Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Orta Asya ülkelerinden gelen insanlar.
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Rus internet haber sitesi SOTA'nın bildirdiğine göre ise gözaltına alınanlar arasında Noel Baba kıyafeti giymiş Tacik uyruklu bir şahsın olduğu da belirtildi.
Putin daha önceleri yaptığı bir konuşmada Rusya'da 10 milyondan fazla göçmen işçi olduğunu söylemiş ve göçmenleri kötüleyen açıklamalar yapmıştı. Ancak görünen o ki bir zamanlar sorun olarak gördüğü göçmenleri şimdi ordusunu güçlendirmek için bir fırsata çeviriyor.
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