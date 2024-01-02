Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yılbaşı Eğlencesini Fırsat Bilen Rusya, Göçmenleri Zorla Askerlik Şubesine Götürdü!

Yılbaşı Eğlencesini Fırsat Bilen Rusya, Göçmenleri Zorla Askerlik Şubesine Götürdü!

Rusya Gündem
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 17:42

Ukrayna işgalini sürdüren Rus ordusunda azalan asker sayısı giderek sorun haline geliyor. Putin geçtiğimiz aylarda ordunun silahlı kuvvetler kanadını güçlendirmek için askeri personel sayısını artırmaya yönelik bir kararname imzalamıştı. Ancak Putin'in politikaları bununla sınırlı değil. Devlet başkanı şimdi de göçmenleri zorla silah altına almaya çalışıyor. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/686296/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken orduda asker sıkıntısı çektiği tüm dünya tarafından biliniyor. Zira Rus ordusuna bağlı çok sayıda asker geçtiğimiz aylarda Donetsk ve Harkov'daki cephelerde hayatını kaybetmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken orduda asker sıkıntısı çektiği tüm dünya tarafından biliniyor. Zira Rus ordusuna bağlı çok sayıda asker geçtiğimiz aylarda Donetsk ve Harkov'daki cephelerde hayatını kaybetmişti.

Bu nedenle Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin sayısını 170 bin artırarak 1.32 milyona çıkaran bir kararname imzalamıştı. Ancak Putin'in asker sayısını artırmaya yönelik politikaları oldukça karmaşık.

Bu nedenle Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin sayısını 170 bin artırarak 1.32 milyona çıkaran bir kararname imzalamıştı. Ancak Putin'in asker sayısını artırmaya yönelik politikaları oldukça karmaşık.

Yaz aylarında Putin, komşu ülkelerin sosyal medya uygulamalarına askerlik çağındaki erkekleri hedef alan reklamlı sponsor içerik yerleştirmiş ve Rus ordusuna katılın çağrısında bulunmuştu.

Şimdi de Rusya'dan bu katılım çağrısından zorla askere götürmeye evrilen değişim haberleri geliyor. Independent'in aktardığına ve Rus yerel basınına göre Putin yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek kaçak olduğundan şüphelenilen göçmenleri topladı ve Ukrayna savaşına katılmaya zorladı.

Şimdi de Rusya'dan bu katılım çağrısından zorla askere götürmeye evrilen değişim haberleri geliyor. Independent'in aktardığına ve Rus yerel basınına göre Putin yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek kaçak olduğundan şüphelenilen göçmenleri topladı ve Ukrayna savaşına katılmaya zorladı.

Rus kolluk kuvvetleri yılbaşı eğlenceleri sırasında St. Petersburg sokaklarında devriye gezerken 'suçu önleme' bahanesiyle yaklaşık 3 bin göçmeni gözaltına aldı.

Rus kolluk kuvvetleri yılbaşı eğlenceleri sırasında St. Petersburg sokaklarında devriye gezerken 'suçu önleme' bahanesiyle yaklaşık 3 bin göçmeni gözaltına aldı.

Moscow Times'ın haberine göre göçmenlerin bir kısmına askeri celpler verildi, bir kısmı da zorla askerlik şubelerine götürüldü. Bu göçmenler ise ağırlıklı olarak Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Orta Asya ülkelerinden gelen insanlar.

Moscow Times'ın haberine göre göçmenlerin bir kısmına askeri celpler verildi, bir kısmı da zorla askerlik şubelerine götürüldü. Bu göçmenler ise ağırlıklı olarak Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Orta Asya ülkelerinden gelen insanlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Rus internet haber sitesi SOTA'nın bildirdiğine göre ise gözaltına alınanlar arasında Noel Baba kıyafeti giymiş Tacik uyruklu bir şahsın olduğu da belirtildi.

Rus internet haber sitesi SOTA'nın bildirdiğine göre ise gözaltına alınanlar arasında Noel Baba kıyafeti giymiş Tacik uyruklu bir şahsın olduğu da belirtildi.

Putin daha önceleri yaptığı bir konuşmada Rusya'da 10 milyondan fazla göçmen işçi olduğunu söylemiş ve göçmenleri kötüleyen açıklamalar yapmıştı. Ancak görünen o ki bir zamanlar sorun olarak gördüğü göçmenleri şimdi ordusunu güçlendirmek için bir fırsata çeviriyor.

Putin daha önceleri yaptığı bir konuşmada Rusya'da 10 milyondan fazla göçmen işçi olduğunu söylemiş ve göçmenleri kötüleyen açıklamalar yapmıştı. Ancak görünen o ki bir zamanlar sorun olarak gördüğü göçmenleri şimdi ordusunu güçlendirmek için bir fırsata çeviriyor.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0