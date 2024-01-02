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İsrail, Beyrut'taki Hamas Ofisini Vurdu: Üst Düzey Yönetici Öldü

İsrail, Beyrut'taki Hamas Ofisini Vurdu: Üst Düzey Yönetici Öldü

Lübnan Saldırı Hamas
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 20:52

İsrail, Lübnan'ın Beyrut şehrinde üst düzey Hamas yöneticilerinin bulunduğu ofise insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü.

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İsrail ordu radyosunda yer alan ve adı açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlere göre, Beyrut'taki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri öldürüldü.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve adı açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlere göre, Beyrut'taki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri öldürüldü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıda Hamas ofisi ile bina önünde bulunan park halindeki araçların 2 füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

Ajansa göre saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler, Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Ajansa göre saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler, Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi.
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