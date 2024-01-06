Mossad’a Casusluk Yapan Suriye Uyruklu Şahıs: Hatay’da Camilerde Vaaz Vermiş
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonuyla Türkiye’de İsrail istihbaratına çalışan kişiler gözaltına alınmış ve 15 kişi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan İsrail casuslarıyla ilgili bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Suriye uyruklu S.T. isimli kişinin, Hatay’da bulunan camide vatandaşlara vaaz verdiği öğrenildi.
İsrail istihbaratı için Türkiye’de faaliyetlerde bulunan 15 kişi tutuklanmıştı.
Savcılığın soruşturmasında, tutuklananların İsrail için ülkede bulunan bazı kişilerin bilgilerini temin ettiği hatta tarihi Süleymaniye Camisi’nin de görüntülerini çektiği ortaya çıkmıştı.
Gözaltına alınan isimlerin de fotoğrafları çok konuşulmuştu. Özellikle yaşlı ve sakallı bir kişi gündem olmuştu.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; Suriyeli S.T, geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz vermiş. Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç isimli vatandaş, tutuklanan İsrail casusuyla ilgili şu bilgileri verdi: “İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım.”