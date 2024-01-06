Mossad’a Casusluk Yapan Suriye Uyruklu Şahıs: Hatay’da Camilerde Vaaz Vermiş

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; Suriyeli S.T, geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz vermiş. Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç isimli vatandaş, tutuklanan İsrail casusuyla ilgili şu bilgileri verdi: “İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım.”