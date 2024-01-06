Türkiye’deki İsrail Casusları: Tarihi Caminin Görüntülerini de Çektirmişler

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonu ile yakanan ve İsrail istihbaratına çalıştığı tespit edilen 34 kişinin 15’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İsrail adına çalışan casusların neler yaptığı da açıklandı.