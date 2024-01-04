Türkiye'de Yakalanan İsrail Casusları Sağlık Kontrolüne Götürüldü!
Türkiye'de Yakalanan İsrail Casusları Sağlık Kontrolüne Götürüldü!
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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştığı bildirilen 34 kişi, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonlarla yakalanmıştı.
Casusların, Türkiye'deki yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işlere karıştıkları iddia ediliyor.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabı Twitter'dan gözaltına alınanların, Filistin asıllı Müslüman kişiler olduğunu yazdı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ayrıca 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.
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