Karar Yazarı Kahveci'den Sert Sözler: İsrail ile İhracatta Büyük Artış!
Karar Yazarı Kahveci'den Sert Sözler: İsrail ile İhracatta Büyük Artış!
Türkiye ile İsrail arasında yapılan ihracat gerilen ilişkilere rağmen yükseldi. Karar yazarı İbrahim Kahveci, İsrail'e ihracatın aralık ayında yüzde 34,8 arttığını söyledi ve ekledi: 'Bu rakam saldırılarından önceki ihracatın bile üzerinde.'
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Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin İsrail'e ihracatıyla ilgili son aylardaki verileri paylaştı.
Aralık ayında İsrail'e ihracatın yüzde 34,8 oranında arttığını belirten Kahveci, "İsrail Filistin’i vurdukça Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatın arttığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kahveci'nin yazısında öne çıkan bölümler şöyle: "Ömer Bolat bir şeyler diyor ama kendi Bakanlığı’nın açıkladığı veriler bu durumun tam tersini söylüyor. Kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail’e ihracatımız aralık ayında 430,6 milyon dolara yükselmiş."
"Kısaca İsrail Filistin’i vurdukça Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatın arttığını görüyoruz. Ama meydanlarda, ekranlarda İsrail’e karşı belki de en sert cümleleri yine bizim iktidarımız-liderimiz kuruyor."
İsrail Türkiye ihracatına ilişkin İbrahim Kahveci'nin paylaştığı grafik ⬇️
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Hükümet söz konusu eleştirilere yönelik daha önce, uluslararası hukuk gereği Filistin'e giden malların İsrail limanlarına inmek zorunda olduğuna yönelik bir açıklama yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da geçtiğimiz gün yapılan Filistin yürüyüşünde, boykot çağrılarını sürdürmüştü.
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Gidem de kola dökem!
satın almayı unutma yoksa boykot olmaz 😂😂
Ak koyun, kara koyun belli oldu ne güzel deyiştir.
Yürüyüş yapanlar bunu beğenmedi 🥲😅