Karar Yazarı Kahveci'den Sert Sözler: İsrail ile İhracatta Büyük Artış!

Türkiye ile İsrail arasında yapılan ihracat gerilen ilişkilere rağmen yükseldi. Karar yazarı İbrahim Kahveci, İsrail'e ihracatın aralık ayında yüzde 34,8 arttığını söyledi ve ekledi: 'Bu rakam saldırılarından önceki ihracatın bile üzerinde.'