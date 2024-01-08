210 Yıldır Savaşmıyorlar! İsveçli Bakanın "Biz de Savaşa Girebiliriz" Uyarıları Gündeme Bomba Gibi Düştü
210 Yıldır Savaşmıyorlar! İsveçli Bakanın "Biz de Savaşa Girebiliriz" Uyarıları Gündeme Bomba Gibi Düştü
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/isv...
İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, ülkesindeki bir askeri üste düzenlenen konferansta İsveç'in güvenliğiyle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Bohlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini hatırlatarak İsveç için savaş kapıda uyarısını yaptı. Detaylar haberimizde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Avrupa ülkelerinin güvenlik kaygısında değişiklikler meydana geldi. Özellikle Rusya'ya daha yakın olan İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda hassasiyetleri artmış durumda.
İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, ülkesiyle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre Bohlin, İsveç'te de savaş olabileceği konusunda bir uyarı yaptı.
Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğine atıfta bulunarak savaşın İsveç'e de sıçrayabileceğini dile getirdi.
İsveç'teki Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı’nda konuşan bakan Bohlin yaptığı açıklamada,
210 yıldır savaşmıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD ve Türkiye'nin ortak gündem maddesi de İsveç:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda