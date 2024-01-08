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210 Yıldır Savaşmıyorlar! İsveçli Bakanın "Biz de Savaşa Girebiliriz" Uyarıları Gündeme Bomba Gibi Düştü

210 Yıldır Savaşmıyorlar! İsveçli Bakanın "Biz de Savaşa Girebiliriz" Uyarıları Gündeme Bomba Gibi Düştü

Rusya İsveç Gündem
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 08:12

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, ülkesindeki bir askeri üste düzenlenen konferansta İsveç'in güvenliğiyle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Bohlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini hatırlatarak İsveç için savaş kapıda uyarısını yaptı. Detaylar haberimizde!

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/isv...
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Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Avrupa ülkelerinin güvenlik kaygısında değişiklikler meydana geldi. Özellikle Rusya'ya daha yakın olan İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda hassasiyetleri artmış durumda.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Avrupa ülkelerinin güvenlik kaygısında değişiklikler meydana geldi. Özellikle Rusya'ya daha yakın olan İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda hassasiyetleri artmış durumda.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, ülkesiyle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre Bohlin, İsveç'te de savaş olabileceği konusunda bir uyarı yaptı.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, ülkesiyle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre Bohlin, İsveç'te de savaş olabileceği konusunda bir uyarı yaptı.

Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğine atıfta bulunarak savaşın İsveç'e de sıçrayabileceğini dile getirdi.

Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğine atıfta bulunarak savaşın İsveç'e de sıçrayabileceğini dile getirdi.

İsveç'teki Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı’nda konuşan bakan Bohlin yaptığı açıklamada,

İsveç'teki Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı’nda konuşan bakan Bohlin yaptığı açıklamada,

'Rusya'nın ciddiye alınması gerekiyor. Avrupa'da kötü olan güvenlik durumu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana daha da kötüleşti. Rusya yeniden ve hızla silahlanıyor. İsveç'te de savaş olabilir. Halkıma bu durumu artık açıklamak zorundayım' ifadelerini kullandı.

210 yıldır savaşmıyoruz!

210 yıldır savaşmıyoruz!

Düzenlenen konferansta bakan Bohlin'in dikkat çektiği bir diğer konu ise İsveç'in 210 yıldır hiçbir savaşa girmemesi oldu. Bohlin, 'Barış, İsveç halkı için harika bir yoldaştı ama artık bu değişti. Halkımın savaşa hazırlıklı olması gerekiyor' dedi. Zira Rusya da yaptığı açıklamalarda İsveç'in Rusya için meşru bir hedef olduğu söylemlerini sık kullanıyor.

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ABD ve Türkiye'nin ortak gündem maddesi de İsveç:

ABD ve Türkiye'nin ortak gündem maddesi de İsveç:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO üyeliği hakkında görüşmek için Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Mevkidaşı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Blinken, İsveç'in bir an önce NATO'ya dahil olması için Türkiye ile temaslarını sürdürüyor.

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