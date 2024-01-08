210 Yıldır Savaşmıyorlar! İsveçli Bakanın "Biz de Savaşa Girebiliriz" Uyarıları Gündeme Bomba Gibi Düştü

Düzenlenen konferansta bakan Bohlin'in dikkat çektiği bir diğer konu ise İsveç'in 210 yıldır hiçbir savaşa girmemesi oldu. Bohlin, 'Barış, İsveç halkı için harika bir yoldaştı ama artık bu değişti. Halkımın savaşa hazırlıklı olması gerekiyor' dedi. Zira Rusya da yaptığı açıklamalarda İsveç'in Rusya için meşru bir hedef olduğu söylemlerini sık kullanıyor.