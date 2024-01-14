MİT Mensubu Mehmet Eymür'ün Cenazesinde Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker Detayı
MİT Mensubu Mehmet Eymür'ün Cenazesinde Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker Detayı
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesine suç örgütü liderlerliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk yolladı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür (81) KOAH tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde 13 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.
Eymür'ün cenazesi bugün İstanbul'da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nden kaldırıldı.
Cenaze namazı kılınan camiye gelen iki çelenk ise bir anda sosyal medyada yankı uyandırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı'nın çelenkleri kameralara yansıdı.
Eymür, 1980'lerde aralarında Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk'ün de bulunduğu yeraltı dünyasının ünlü isimlerini sorguladı.
Mehmet Eymür'ün 32. Gün programında yaptığı açıklamalardan bir kesit ⬇️
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