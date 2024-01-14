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MİT Mensubu Mehmet Eymür'ün Cenazesinde Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker Detayı

MİT Mensubu Mehmet Eymür'ün Cenazesinde Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker Detayı

Sedat Peker Alaattin Çakıcı Mehmet Eymür
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.01.2024 - 18:44

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesine suç örgütü liderlerliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk yolladı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür (81) KOAH tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde 13 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür (81) KOAH tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde 13 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Eymür'ün cenazesi bugün İstanbul'da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nden kaldırıldı.

Eymür'ün cenazesi bugün İstanbul'da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nden kaldırıldı.

Cenaze namazı kılınan camiye gelen iki çelenk ise bir anda sosyal medyada yankı uyandırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı'nın çelenkleri kameralara yansıdı.

Cenaze namazı kılınan camiye gelen iki çelenk ise bir anda sosyal medyada yankı uyandırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı'nın çelenkleri kameralara yansıdı.

Eymür, 1980'lerde aralarında Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk'ün de bulunduğu yeraltı dünyasının ünlü isimlerini sorguladı.

Eymür, 1980'lerde aralarında Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk'ün de bulunduğu yeraltı dünyasının ünlü isimlerini sorguladı.

Eymür, 2021'deki bir röportajında Babalar Operasyonu'nun kendi talebiyle değil, Genelkurmay'ın talimatıyla yapıldığını söylemiş, Gladio'nun Türkiye'deki yapılanması konusunda işaretler vermişti. 

Tahincioğlu'nun 1970'lerden bu yana katıldığı operasyonlar, tartışmaların odağında yer aldığı olaylarla ilişkin söyleşisi için kaynak

Mehmet Eymür'ün 32. Gün programında yaptığı açıklamalardan bir kesit ⬇️

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