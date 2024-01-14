MİT Mensubu Mehmet Eymür'ün Cenazesinde Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker Detayı

Eymür, 2021'deki bir röportajında Babalar Operasyonu'nun kendi talebiyle değil, Genelkurmay'ın talimatıyla yapıldığını söylemiş, Gladio'nun Türkiye'deki yapılanması konusunda işaretler vermişti.

Tahincioğlu'nun 1970'lerden bu yana katıldığı operasyonlar, tartışmaların odağında yer aldığı olaylarla ilişkin söyleşisi için kaynak